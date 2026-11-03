La ex consellera que Vox situó al frente de Justicia en el primer gobierno de Mazón se afilia al PP

Elisa Núñez, la ex consellera que Vox situó al frente de Justicia en el primer Consell de la Generalitat presidido por Carlos Mazón, se ha afiliado al PP. Así, lo ha revelado ella misma este martes. En realidad, ha retornado a este partido, al que ya estuvo afiliada con anterioridad. Elisa Núñez dejó Vox en julio de 2024. Disentía de la decisión de abandonar en aquel verano los gobiernos autonómicos. Y tras dos años como independiente ha decidido reintegrarse en las filas populares. Como curiosidad, Elisa Núñez fue la predecesora en Emergencias de Salomé Pradas. Esta última, la titular de esa área cuando se produjo la DANA, tres meses después.

No se trata, por tanto, de una ex alto cargo que se va de un partido a otro, sino de una persona que, tras dos años alejada de la vida política, y habiendo estado antes afiliada a dos formaciones, ha decidido ahora retornar a una de ellas.

Según la propia Elisa Núñez, ha sostenido, su retorno al PP se produce ahora porque considera que es el momento de «aportar todo lo que esté en mi mano para que se produzca el cambio político en España». En esa misma dirección, Elisa Núñez ha sostenido también estar «convencida» de que el PP «es la mejor opción para recuperar la dignidad y la confianza institucional que los españoles necesitamos».

En su etapa al frente de la Consellería de Justicia, entre julio de 2023 y julio de 2024, Elisa Núñez reclamó al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que dotara a la Comunidad Valenciana de más agentes de las fuerzas de seguridad para dar la adecuada respuesta al aumento de inmigración ilegal y el incremento de los delitos. Un objetivo para el que mantuvo diferentes reuniones con asociaciones de Policía y de la Guardia Civil.

En su etapa al frente de la Consellería, Elisa Núñez hizo hincapié en que los datos que maneja Interior para dotar de los medios necesarios a Policía Nacional y Guardia Civil son los de empadronamiento, «obviando los datos de los no empadronados y los de inmigración ilegal, que son ajenos a estos registros».