Estas son las 7 mejores playas de Castellón para celebrar San Juan 2026

La Comunidad Valenciana se prepara para celebrar la noche de San Juan 2026. Del martes 23 al miércoles 24 de junio, cientos de miles de valencianos se dejarán caer por las principales playas del Mediterráneo para cumplir con la tradición de origen pagano en la que el agua y el fuego se mezclan para purificarse y atraer a la buena suerte. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las mejores playas de Castellón para celebrar San Juan 2026.

Se acerca la noche de San Juan 2026 y las principales playas de España ya se preparan para recibir a millones de españoles que pasarán la noche del 23 al 24 de junio cumpliendo con lo que manda la tradición: bañarse en el mar para purificarse y saltar una hoguera para atraer los buenos deseos. Hay que tener en cuenta que muchos ayuntamientos han prohibido hacer fuego en sus playas por motivos ambientales y de seguridad, pero que no haya fuego no invalida el acto de atraer a la buena suerte y espantar las malas auras.

Uno de los puntos neurálgicos de la noche de San Juan volverá a ser la Comunidad Valenciana, el lugar de España donde más se vive esta celebración ancestral de origen pagano. Concretamente, la ciudad de Alicante será uno de los puntos principales, ya que durante estos días se celebran las populares Hogueras de San Juan. En las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, el miércoles 24 ha sido declarado festivo en honor al nacimiento de San Juan Bautista.

Las playas de Castellón para celebrar San Juan

La provincia de Castellón, con sus 70 kilómetros de playa, será una de las mejores zonas de España donde pasar la noche de San Juan 2026. El Ayuntamiento de Castellón incluso tiene un apartado específico para rendir tributo a esta fiesta.

«El origen de esta costumbre es la celebración de la llegada del verano con el fuego como elemento central de esta tradición, en la que la hoguera tiene una función purificadora en quien la contempla y saltar la hoguera es una garantía de protección para el resto del año. Mojarse los pies en la playa la medianoche del 24 de junio es garantía de salud y fertilidad», se puede leer en la página web del consistorio.

«Destaca en esa noche mágica la celebración del concurso de cocas de San Juan organizado por la ‘Colla Cagarrós’, la Cena de ‘Paiporta’ por la Avenida Ferrandis Salvador, el correfocs de Demonios y Diablos , preludio del encendido de la gran hoguera en la playa del Gurugú y un castillo de fuegos a la medianoche», dice sobre los principales actos que se celebrarán en Castellón. Las mejores playas a las que pueden acudir los 600.000 habitantes de esta provincia las relatamos a continuación.

Playa del Gurugú

La playa del Gurugú es la principal de la ciudad de Castellón y será el gran punto neurálgico en la noche de San Juan. A diferencia de la mayoría de playas de la provincia, sí que estará permitido hacer hogueras en la zona bajo una serie de restricciones y control de seguridad. Esta playa es la zona de ocio y deportes náuticos de la ciudad.

El Pinar

La playa de El Pinar está situada en la zona del Grao en la ciudad de Castellón y cuenta con una extensión de 1.750 metros. Durante la noche de San Juan las hogueras estarán permitidas, pero sólo en zonas habilitadas y bajo vigilancia.

Benicássim

La playa de Benicássim es una de las más populares de la provincia de Castellón y por ello el ayuntamiento de la localidad ha anunciado una serie de actuaciones para San Juan. «Las actuaciones musicales se repartirán por tres playas de Benicássim. En la playa de L’Almadraba, frente a Villa Ana, de 22 horas a la 1 de la madrugada, actuará el Trío Trébol. En la Playa Heliópolis, con el mismo horario, frente a Belumar, se producirá la actuación del Grupo Resilientes y, frente a los apartamentos Playa Sol, habrá discomóvil», han informado.

Otras playas en las que habrá actividad en la noche de San Juan en la provincia de Castellón son las siguientes: