¿Qué tiempo va a hacer en la Comunidad Valenciana durante la Noche de San Juan 2026?

La Comunidad Valenciana se prepara para la noche de San Juan 2026, en la que cientos de miles de valencianos se acercarán a las playas de la costa del Mediterráneo para cumplir con esta tradición de origen pagano en la que se celebra el solsticio de verano un día antes del 24 de junio, en el que se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo que hará en la Comunidad Valenciana en la noche de San Juan 2026.

La noche de San Juan ya se vislumbra en el horizonte. En la noche del 23 al 24 de junio, miles de valencianos pisarán las playas de la provincia de Valencia, Alicante y Castellón para cumplir con esta tradición en la que se celebran ritos paganos y celtas ancestrales por el solsticio de verano. En esta celebración, el agua y el fuego son los principales elementos para la purificación, renovación y eliminación de las malas energías.

Por ello, el ritual dice que bañarse a medianoche limpiará el cuerpo y alejará la buena suerte, y saltar la hoguera protegerá el alma y atraerá la buena suerte. También se suelen escribir en un papel los recuerdos dolorosos para que prendan en las hogueras que se suelen hacer en la playa. Un aviso al respecto, las autoridades valencianas han puesto coto al fuego, prohibiendo en la mayoría de playas hacer hogueras para proteger el medio ambiente, los núcleos urbanos y como prevención para las personas que visiten las playas durante el día del 24.

Esta noche de San Juan será más especial en la Comunidad Valenciana, ya que, por primera vez en muchos años, el 24 de junio se ha declarado como festivo retribuido y no recuperable en toda la Comunidad Valenciana. Así que la mayor parte de los 5,5 millones de valencianos disfrutarán de un festivo en el día en el que se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista, seis meses antes del nacimiento de Jesucristo.

El tiempo en la noche de San Juan 2026

¿Qué tiempo hará en la noche de San Juan? Tratándose de la noche del 23 al 24 de junio, todo hace indicar que reinará la buena temperatura y que no habrá presencia de lluvias. A una semana vista, la Agencia Estatal de Meteorología no ha confirmado su predicción del tiempo para esta noche mágica, pero desde la página ElTiempo.es, sí que informan sobre las temperaturas que se darán este martes 23 de junio.

Esta página especializada en la materia avisa de un día soleado con temperaturas de 33 grados a las 14:00 horas y de 29 ºC a partir de las 20:00 horas de la tarde, cuando la gente comenzará a visitar las playas de toda la Comunidad Valenciana. Se esperan rachas de viento de solo 12 kilómetros por hora y el amanecer está marcado para las 06.37 horas. La hora prevista para que anochezca será las 21:30 horas.

Este medio también informa que la temperatura que se dará el día 24 a las 08:00 horas será de 24 ºC, por lo que se espera que durante toda la noche los termómetros se muevan entre los 24 y 29 grados. También se ha descartado cualquier probabilidad de lluvia a una semana vista de la noche más mágica del año en San Juan 2026.