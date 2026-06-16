Palomo Spain, Carmen Posadas y Fernando Verdasco, entre los grandes protagonistas de los Premios SIE 2026 a la excelencia española
La excelencia española volvió a reunir a algunas de las figuras, empresas e instituciones más influyentes del país en una noche que puso el foco en el talento, la innovación y la capacidad de proyectar una imagen sólida de España más allá de sus fronteras. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogió la quinta edición de los Premios SIE, Spain is Excellence, unos galardones que distinguen trayectorias y proyectos capaces de convertirse en referentes internacionales desde ámbitos tan diversos como la moda, la cultura, la gastronomía, el deporte, el turismo o la empresa. En esta edición, nombres como Palomo Spain, Carmen Posadas, Fernando Verdasco o Vega Sicilia compartieron protagonismo en una celebración que reunió a más de 250 invitados y que volvió a reivindicar la importancia de la excelencia como elemento diferenciador de la marca España.