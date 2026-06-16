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Palomo Spain, Carmen Posadas y Fernando Verdasco, entre los grandes protagonistas de los Premios SIE 2026 a la excelencia española

Rafael Pérez Navazo sobre el turismo de lujo: «El reto en España es dar con clientes de larga estancia»

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(Foto: Premios SIE)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

La excelencia española volvió a reunir a algunas de las figuras, empresas e instituciones más influyentes del país en una noche que puso el foco en el talento, la innovación y la capacidad de proyectar una imagen sólida de España más allá de sus fronteras. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogió la quinta edición de los Premios SIE, Spain is Excellence, unos galardones que distinguen trayectorias y proyectos capaces de convertirse en referentes internacionales desde ámbitos tan diversos como la moda, la cultura, la gastronomía, el deporte, el turismo o la empresa. En esta edición, nombres como Palomo Spain, Carmen Posadas, Fernando Verdasco o Vega Sicilia compartieron protagonismo en una celebración que reunió a más de 250 invitados y que volvió a reivindicar la importancia de la excelencia como elemento diferenciador de la marca España.

Siete referentes que proyectan la imagen de España

Los Premios SIE nacieron con el objetivo de reconocer a aquellas personas, compañías e instituciones que contribuyen a fortalecer la reputación del país a través de su trabajo. Más allá del éxito individual de cada premiado, los galardones ponen en valor la capacidad de generar impacto, preservar la identidad propia y consolidar una proyección internacional que refuerce la imagen de España en el exterior.

Durante la ceremonia celebrada en Madrid fueron distinguidos siete referentes de distintos sectores. En la categoría de Moda, el reconocimiento recayó en Palomo Spain, la firma creada por Alejandro Gómez Palomo, que se ha convertido en una de las propuestas más singulares y reconocibles del panorama internacional gracias a su capacidad para reinterpretar los códigos tradicionales de la moda española desde una mirada contemporánea.

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Alejandro Gómez Palomo. (Foto: Premios SIE)

En el ámbito cultural, la escritora Carmen Posadas recibió el premio por una trayectoria literaria consolidada y por su contribución a la difusión de la literatura en español. Su obra, traducida a numerosos idiomas y reconocida dentro y fuera de España, la ha convertido en una de las voces más destacadas de las letras hispanas.

Gastronomía y vino como símbolos de identidad

La gastronomía volvió a ocupar un lugar destacado dentro de los galardones. Grupo Paraguas fue reconocido por haber desarrollado un modelo de restauración basado en la excelencia del producto, la atención al detalle y una propuesta de hospitalidad que ha logrado consolidar algunos de los restaurantes más conocidos de la capital.

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Grupo Paraguas. (Foto: Premios SIE)

El universo del vino también tuvo su espacio con el reconocimiento a Vega Sicilia en la categoría de Empresa Familiar. Considerada una de las bodegas más prestigiosas de España, su historia representa la capacidad de preservar una tradición centenaria sin renunciar a la innovación ni a los más altos estándares de calidad. La vinculación con el territorio y la continuidad generacional han sido algunas de las claves que han convertido a la firma en un referente internacional del vino español.

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Vega Sicilia. (Foto: Premios SIE)

El compromiso social de las grandes instituciones

La categoría de Gran Empresa distinguió a la Fundación la Caixa, una entidad cuya actividad social, cultural, científica y educativa ha tenido un impacto significativo en múltiples ámbitos de la sociedad.

A través de sus programas y proyectos, la fundación ha desarrollado durante décadas una labor orientada a impulsar iniciativas de carácter social, promover la investigación y facilitar el acceso a la cultura. Este compromiso sostenido en el tiempo ha sido uno de los aspectos más valorados por el jurado de los Premios SIE.

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Fundación la Caixa. (Foto: Premios SIE)

Menorca y el ejemplo de un turismo sostenible

La sostenibilidad y la preservación de la identidad local también tuvieron un papel protagonista en esta edición gracias al reconocimiento otorgado al Consell Insular de Menorca en la categoría de Turismo.

La isla balear ha sido distinguida por impulsar un modelo turístico basado en el equilibrio entre desarrollo económico y protección del entorno natural. La conservación del paisaje, la puesta en valor de la cultura local y la apuesta por un crecimiento responsable han convertido a Menorca en un ejemplo de destino que busca diferenciarse a través de la autenticidad y la calidad.

Este enfoque encaja con la filosofía de SIE, que promueve un turismo de excelencia fundamentado en la singularidad de cada destino y en la creación de experiencias vinculadas al patrimonio, la sostenibilidad y la identidad cultural.

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Consell Insular de Menorca. (Foto: Premios SIE)

Fernando Verdasco, una carrera al servicio del deporte español

El deporte estuvo representado por Fernando Verdasco, distinguido por una trayectoria que le ha permitido competir durante años en la élite internacional del tenis.

Su carrera ha estado marcada por la constancia, la competitividad y la presencia en algunos de los torneos más importantes del circuito mundial. A lo largo de las últimas décadas, Verdasco se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos del tenis español, contribuyendo a reforzar la presencia del deporte nacional en escenarios internacionales.

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Fernando Verdasco. (Foto: Premios SIE)

Un jurado con visión transversal

La selección de los premiados estuvo a cargo de un jurado formado por profesionales procedentes de ámbitos muy diversos, entre ellos la empresaria Cari Lapique, la actriz y periodista Cayetana Guillén-Cuervo, la chef Pepa Muñoz, el exfutbolista Iker Casillas, la periodista y empresaria Charo Izquierdo, el vicepresidente primero de Iberdrola, Juan Manuel González Serna, y el presidente del Grupo Henneo, Fernando de Yarza.

La composición multidisciplinar del jurado responde a la filosofía de SIE, que entiende la excelencia como una cualidad capaz de manifestarse en sectores muy distintos, pero unidos por valores comunes como la innovación, la calidad, la autenticidad y el compromiso con la proyección internacional de España.

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