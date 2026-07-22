Dos detenidos por sustraer 8.000 € en joyas a dos octogenarios en su casa de Pego (Alicante)

Un hombre y una mujer, de 50 y 37 años y de nacionalidad española, han sido detenidos por agentes de la Guardia Civil en la localidad de Pego, en Alicante, como presuntos autores de un delito de hurto en una vivienda, agravado por la vulnerabilidad de las víctimas, dos octogenarios de 84 y 81 años. De facto, la pareja, ahora detenida, sustrajo presuntamente unos 8.000 euros en joyas, según fuentes del Instituto Armado. Parte de esas joyas ha sido localizada en un establecimiento de compraventa. Pero no han podido ser recuperadas en su estado original: ya habían sido fundidas.

El modus operandi de los ladrones para sustraer se fundamentó, según los investigadores, en ganarse la confianza de las víctimas. El hombre se presentó en el domicilio de los octogenarios ofreciendo un servicio de recogida de chatarra. Una vez dentro, distrajo la atención de los moradores en una de las estancias, momento que aprovechó supuestamente la mujer para entrar en la casa sin ser vista y sustraer las joyas.

Las gestiones efectuadas por los agentes y, entre ellas, el análisis de las cámaras de seguridad, permitieron detener a los autores, también en Pego. Esta última, una localidad ubicada en la comarca alicantina de la Marina Alta, junto a la provincia de Valencia.

No es el primero de los casos de robo de joyas que se produce en viviendas habitadas por octogenarios en la provincia de Alicante en este año 2026. Tal como publicó OKDIARIO el pasado marzo, agentes de la Guardia Civil detuvieron en el término del municipio de San Juan de Alicante a tres hombres y dos mujeres, todos de origen hondureño, como presuntos autores del robo de una caja fuerte y de las joyas que contenía, valoradas en más de 100.000 euros. El robo se produjo mientras el propietario de la vivienda, un octogenario, se hallaba hospitalizado.

También el pasado marzo, una mujer de 44 años de edad y de origen paraguayo fue detenida por agentes del puesto principal de la Guardia Civil en otra localidad alicantina, la de San Vicente del Raspeig, como supuesta autora de tres delitos de hurtos de objetos de valor, relojes y joyas, que pertenecían a las personas mayores cuyos hogares atendía, por un valor aproximado de 25.000 euros. Los hechos se habían producido entre diciembre de 2025 y febrero de este 2026.