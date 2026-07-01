Detenido tras irrumpir en establecimientos de Elche encañonando a empleados y clientes con una pistola

Momentos de pánico y terror los vividos en Elche (Alicante) en las últimas horas. Y, más concretamente, en la tarde de este martes. Ese día, un varón, cuya edad y nacionalidad no han trascendido, ha resultado detenido por agentes de la Policía Local por un supuesto delito de amenazas. En concreto, por encañonar a varias personas en establecimientos abiertos al público y en plena calle con una pistola.

La detención se ha producido a las puertas de una autoescuela, donde el hombre, según el relato a los agentes de una empleada de ese mismo establecimiento, había entrado minutos antes con la pistola. Una vez en el interior, efectuó un barrido mientras apuntaba a los allí presentes con el arma y repetía: «Aquí no está».

Ha sido al salir de esa autoescuela cuando el detenido se ha topado con los agentes que ya se dirigían al establecimiento. Al percatarse de la presencia policial, ha dejado la pistola en el suelo y se ha dirigido hacia donde estaban los policías, que lo han controlado de inmediato. Al detenido le ha sido incautada el arma con la que supuestamente encañonaba a sus víctimas. Se trata de una Powerline 426, un arma utilizada por principiantes y aficionados al tiro deportivo.

Según también fuentes policiales, antes, el detenido había accedido al interior de un bar cercano al lugar en donde más tarde sería capturado. Su entrada en el interior del bar desató momentos de una tensión inenarrable. Porque apuntó a la cabeza con la pistola a un cliente.

También dos ocupantes de un camión, siempre según la Policía Local, han relatado el tremendo susto que sufrieron, porque el detenido intentó abrir las puertas del vehículo cuando se encontraba en marcha y mientras les apuntaba con el arma, pero al estar el camión en marcha en esos momentos, habían logrado huir.

El detenido ha sido trasladado por los agentes de la Policía Local de Elche a un centro médico y a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes en torno a este caso que ha provocado el pánico en pleno casco urbano de Elche.