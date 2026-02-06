Detenido por amenazar a una menor de Alicante para que le enviara imágenes de contenido sexual

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes en Mahón, en Menorca, a un varón adulto de nacionalidad española por obligar, a través de las redes sociales, a una menor de 16 años a enviarle imágenes de contenido sexual, bajo la amenaza de publicar publicar otras, de la misma niña, que el extorsionador ya tenía en su poder. Al detenido se le imputan los presuntos delitos de agresión sexual a una menor de 16 años, coacciones y pornografía infantil.

La investigación policial que ha concluido con la detención del varón antes citado, arrancó en abril del pasado año 2025, a instancias del progenitor de la menor. La chica denunciaba que había conocido a una persona a través de las redes sociales y había entablado con ella varias conversaciones. Más tarde, algunas de esas conversaciones fueron tomando un tono sexual. Finalmente, la menor y el hombre intercambiaron fotos y vídeos. Pero nada de eso era suficiente para el hombre, que pedía a la menor más y más imágenes. Hasta que la joven decidió bloquearle en todas las redes.

Sin embargo, el ahora detenido comenzó a amenazar a la menor, diciendo que tenía en su poder fotos de ella que podía publicar si la chica no accedía a enviarle más material gráfico.

La denuncia fue recogida por el Grupo de Delitos Tecnológico de la Policía Nacional en Alicante. Y la investigación se llevó a cabo conjuntamente entre los agentes de las citadas unidades en Alicante y Mahón (Menorca), hasta que éstos localizaron e identificaron al sospechoso, que fue finalmente detenido.

Se da la circunstancia de que, tal como publicó OKDIARIO en 2024, agentes de la Guardia Civil investigaban entonces a un hombre de 28 años, de nacionalidad española, origen argentino y residente en Almería, como presunto autor de un delito de coacciones a una niña valenciana de 15 de años. La Guardia Civil investigaba al sospechoso por las presuntas amenazas a la mencionada adolescente acerca de difundir fotos de la propia niña desnuda a través de internet.