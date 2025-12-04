Detenidas 4 personas por una estafa de bonos de estética en Elche de 46.000 € con 358 afectados

Dos hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre los 46 y los 39 años de edad han resultado detenidos en Elche (Alicante) como supuestos autores de un delito de estafa. En concreto, por haber vendido bonos de sesiones de estética para recibir tratamientos en la clínica que gestionaban y que nunca llegaron a realizarse o a completarse, según la Policía Nacional. La estafa alcanza a los 358 afectados, a los que se causó un perjuicio económico evaluado en 45.924 euros. Uno de los varones detenidos es de nacionalidad rumana. Y el otro, es español. En cuanto a las dos mujeres detenida, una es de origen argentino. Y la otra, española. De los cuatro detenidos, tres han sido gerentes de la mercantil. La otra detenida es una empleada de la citada clínica.

La investigación arrancó a raíz de la denuncia de tres mujeres. Ellas habían adquirido bonos de 10 sesiones en la citada clínica para someterse a tratamientos de belleza o de depilación láser. Pero, cuando iban a iniciar, en algún caso, o continuar, en otros, el citado tratamiento, la clínica había cerrado sin previo aviso. Dos de las mujeres afectadas llegaron a efectuar alguna sesión. La tercera, ni siquiera había comenzado el tratamiento. El valor de los bonos adquiridos por estas mujeres oscilaba entre los 340 y los 350 euros.

Una vez iniciada la investigación por parte de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche, se tuvo conocimiento de nuevos afectados. Hasta totalizar la cifra de 358 personas. Los investigadores descubrieron que la clínica había estado haciendo campañas «agresivas» de ventas de bonos de descuentos del 20% al 30% durante todo el año. Y, en Navidad o Semana Santa, hasta del 50% y sin fecha de caducidad.

Según la Policía Nacional, el empresario que dirigía la clínica empezó a sufrir problemas de liquidez tras la venta de los bonos. Y comenzó a padecer serias dificultades para abonar las nóminas a sus empleados. Por ello, decidió vender la clínica a una conocida, que la adquirió junto a su pareja. Junto con la clínica, y siempre según la policía, la compradora adquirió el total de las participaciones y la deuda generada en relación con los bonos de descuento, cuya cifra real los compradores conocieron después que era más elevada de lo expuesto en el momento de la compra.

Según la Policía, la nueva dirección dio orden de que no se atendieran los bonos que venían de la administración anterior, con supuestas excusas como que la máquina se había estropeado o que la empleada encargada del tratamiento se encontraba enferma.

La nueva dirección puso en marcha su propia campaña de bonos de larga duración, con un mínimo de 10 sesiones, con fecha de caducidad. Los bonos se cobraban en efectivo y no se entregaba ticket acreditativo, según la Policía. Los bonos llegaron a ser vendidos incluso el mismo día en que la clínica cerró su actividad, sin avisar a los clientes de ese cierre.

La situación dio un nuevo giro un mes más tarde. Porque el anterior administrador recompró la clínica, quedando sin atender tanto los bonos antiguos como los nuevos, hasta alcanzar los 358 afectados. De ellos, sólo 31 han interpuesto denuncia antes de la conclusión de la investigación.