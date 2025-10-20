Detenida en Alicante una falsa médico de estética por causar lesiones a otra mujer con un tratamiento

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una falsa médico de estética de 43 años de edad y de origen argelino como supuesta autora de los delitos de intrusismo laboral, estafa y lesiones tras efectuar un tratamiento a una compatriota suya que causó a la víctima lesiones en la boca, los labios y la cara. La víctima había pagado por el tratamiento 1.200 euros. Y tras someterse al mismo ha tenido problemas para comer con normalidad durante cerca de un mes. Además, le han quedado secuelas. Todo ello, según ha confirmado la propia Policía Nacional.

Se trata del segundo caso de este tipo que se produce en menos de un mes. En concreto, según ha publicado OKDIARIO este 2 de octubre, otra mujer, estade origen rumano ha sido detenida en Palma de Mallorca, también por la Policía Nacional, como presunta autora de otros delito de lesiones e intrusismo profesional, tras provocar graves secuelas faciales a una víctima a la que sometió a un supuesto tratamiento estético sin tener ninguna cualificación médica.

En Alicante, la investigación que ha desembocado en la detención de la falsa médico, arrancó cuando la víctima denunció haber sufrido lesiones en los labios, la boca y la cara tras someterse a un tratamiento con ácido hialurónico. La denunciante relató a los agentes que había conocido a la supuesta especialista a través de un anuncio en las redes sociales en la que la aquella se presentaba como médico estético.

La víctima creyó que la detenida tenía la titulación, si bien las condiciones de salubridad de la habitación en que recibió el tratamiento no eran las adecuadas. Tras recibir el tratamiento, los labios de la mujer se inflamaron de tal manera que durante cerca de un mes le resultó imposible comer con normalidad, según la Policía Nacional.

A través de la investigación, los agentes obtuvieron una plena identificación de la supuesta médico. Descubrieron que realizaba los tratamientos en su propio domicilio, sin ningún título o formación que la capacitara para llevar a cabo en España esa actividad y sin los debidos permisos sanitarios. Finalmente, fue detenida. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de la ciudad de Alicante.

Tal como ha publicado OKDIARIO el pasado 16 de septiembre, la Sociedad Española de Medicina Estética ha alertado de que el 65% de los pinchazos se hacen en manos no cualificadas. La situación ha tomado tal cariz que un 15% de las consultas en clínicas oficiales ya son para reparar los daños causados en clínica ilegales.