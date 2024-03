La Comunidad Valenciana pierde 4,9 millones al día por la dependencia de Sánchez del independentismo

La dependencia del Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, del voto de los independentistas catalanes provoca un impacto negativo para la Comunidad Valenciana de 4.9 millones de euros diarios.

El origen de esa cantidad estriba en que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) anunciada por el propio Pedro Sánchez supone la congelación de los recursos del sistema de financiación autonómica para este año 2024.

Una cantidad que ya la consejera de Hacienda Ruth Merino ha estimado en 1.793 millones de euros. O, lo que es lo mismo, 4,9 millones de euros diarios. Este miércoles, en la sesión de control al presidente de la Generalitat en las Cortes Valencianas, el popular Carlos Mazón ha sido tajante: «Cada noche que Pedro Sánchez duerme en la Moncloa cuesta 4,9 millones de euros a los valencianos».

Una afirmación que se ha producido sólo horas después de que, tal como ha publicado OKDIARIO, la ministra de Hacienda la también socialista María Jesús Montero prometiera a Cataluña un trato fiscal a medida tras exigirle al gobierno de Pere Aragonés el 100% de los impuestos. Es decir, todo.

Las decisiones del presidente de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonés de los últimos días y la respuestas a las exigencias del presidente catalán del Ejecutivo de Sánchez de los últimos días están generando un monumental enfado en el Gobierno valenciano. Y ello, por dos motivos.

Uno, porque la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, justificada por Sánchez a causa de la convocatoria de los comicios precisamente en Cataluña, vuelven a situar de rebote a la provincia de Alicante como la de peor de España en inversión por habitante un año más. Y van tres seguidos.

Y, otro, porque esa prórroga supone la congelación de los recursos del sistema de financiación autonómica para este año 2024. Estimados en la Comunidad Valenciana en la nada despreciable cifra de 1.973 millones de euros. A ello, se suma, que la Comunidad Valenciana lleva años reclamando una reforma de la financiación autonómica, porque es la que menos recibe del Estado. En síntesis, aporta mucho más de lo que le toca en el reparto entre territorios.

Mazón estalla en las Cortes y señala a Pedro Sánchez

Y toda esa situación es la que este miércoles ha hecho estallar a Mazón en la sesión de control de las Cortes Valencianas. Allí, en respuesta al portavoz socialista José Muñoz, Mazón explicado «a qué nos dedicamos» en su Gobierno.

Y se ha dirigido a ese mismo portavoz para para efectuarle, a modo de preguntas, una serie de afirmaciones que, de facto, retratan el trato que la Comunidad Valenciana está recibiendo del Gobierno de Pedro Sánchez: «¿Es usted es el que no quiere hablar de los 1.793 millones de euros, sobre todo para políticas sociales, que por no tener Presupuestos Generales del estado no van a tener los ciudadanos de la Comunidad Valenciana?».

Mazón se ha dirigido de nuevo al síndic socialista para preguntarle: «¿Sabe usted que cada noche que Pedro Sánchez duerme en la Moncloa le cuesta a los valencianos, por no tener presupuesto, 4.9 millones de euros?».

Y, también, le ha preguntado: «¿Sabe usted que vamos a volver a ser la provincia de Alicante la peor de toda España y las provincias de Castellón y Valencia muy por debajo de la media de España?».

No obstante, la respuesta oficial del Gobierno valenciano a ese trato fiscal «a medida» para Cataluña, según las fuentes consultadas, se producirá la tarde de este miércoles, que es cuando se celebra el pleno del Ejecutivo autonómico aplazado por las Fallas y la posterior comparecencia de la consejera portavoz, Ruth Merino, que es también, la portavoz del Ejecutivo de Mazón.

Se da la circunstancia de que María Jesús Montero estará la Comunidad Valenciana este sábado. Pero lo hará para participar y hablar en el congreso de los socialistas valencianos en la localidad castellonense de Benicássim, que encumbrará a otra ministra, Diana Morant, como secretaria general del PSPV, la marca valenciana del PSOE, en sustitución de Ximo Puig.