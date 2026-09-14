Compromís maniobra para abrir la puerta al catalán y al ‘fallero mayor’ en las Fallas de Valencia

En plena campaña de movilizaciones de los sindicatos de la izquierda por derogar la ley de libertad educativa valenciana, la que permite a las madres y padres valencianos elegir la lengua en que quieren que estudien sus hijos, para volver al modelo de imposición del valenciano de PSOE y Compromís, la coalición nacionalista Compromís maniobra para imprimir dos cambios esenciales al reglamento de las Fallas de Valencia. Uno, reemplazar el término Falleras Mayores de Valencia por el de representantes mayores de Valencia, lo que de facto supondría que no solo las mujeres podrían ostentar ese honor. Y otro, el de eliminar la obligatoriedad de la lengua valenciana. Un hecho que, de consumarse, abriría, a su vez, la puerta al catalán a la fiesta más importante de Valencia y una de las principales de cuantas existen en España.

Ambas iniciativas han generado un enorme revuelo en Valencia. Hasta el punto de generar la intervención del propio presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que se ha referido a esta cuestión en el transcurso de una visita, este lunes, a Crevillente, en Alicante.

Pérez Llorca ha defendido que las Fallas de Valencia «son de los falleros y de las falleras». Y que la identidad valenciana «no pertenece a ningún partido». «No dejaremos que nadie borre lo que somos», ha advertido al respecto el presidente de la Generalitat Valenciana, que ha recordado que en Europa, «el Partido Socialista y Compromís defienden el uso del catalán en la Unión Europea. Y no defienden el uso del valenciano.

La enmienda en torno a la eliminación del término Falleras Mayores por el de representantes mayores ha sido presentada por María Pilar Soriano, ex concejala y ex asesora de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco del congreso fallero y debe ser votada este mismo miércoles, 16 de septiembre.

Se da la circunstancia de que la enmendante procede de Iniciativa del Poble Valencià, una de las tres formaciones que componen Compromís. Y, en concreto, la misma a la que pertenece la candidata de la coalición nacionalista en las próximas elecciones municipales, la procesada Mónica Oltra.

En concreto, ambas cuestiones aparecen en la relación de enmiendas recibidas y calificación, como ha publicado Esdiario. En la primera de ellas, en la que aparece como enmendante la citada María Pilar Soriano, se especifica en el apartado de observaciones que la enmienda pretende la «sustitución del término Falleras Mayores de Valencia por el de «Representantes mayores de Valencia». A priori, un mero cambio, pero de facto, abre la puerta al acceso a ese cargo también de los hombres.

Se da la circunstancia de que, tal como publicó OKDIARIO en junio de 2024, también Compromís intentó colar una enmienda de adición al artículo 3 de la Ley de Radio Televisión Valenciana con un punto que, según lo planteado por los nacionalistas, debía decir que «se fomentará la firma de convenios y colaboraciones con otros operadores audiovisuales, preferentemente los públicos y que emitan contenidos en la lengua común valenciano-catalán». Este intento de Compromís de introducir, una vez más por la puerta de atrás, el catalán fue rechazado de raíz por PP y Vox.

Este lunes, desde las Cortes Valencianas, el portavoz del PP, Fernando Pastor, ha exigido a Compromís que «saque sus manos y su ideología de las Fallas». Y le ha advertido que las fallas «son de los falleros valencianos. No queremos que las use para adoctrinar ni para imponer su ideología».