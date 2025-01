La comisión de la DANA cita al presidente del Júcar tras ser plantada por una de sus funcionarias

La comisión municipal no permanente de Estudio y Recuperación de las zonas afectadas por la DANA en la ciudad de Valencia ha acordado citar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo para este 20 de enero. La convocatoria se produce después de que la jefa de la dirección técnica Clara Estrela, una alta funcionaria de la Confederación que Miguel Polo dirige, evitara comparecer ante esa misma comisión del Ayuntamiento de Valencia alegando problemas de agenda.

Pero, más allá de eso, la decisión de la citada comisión de llamar a Miguel Polo supone un aviso a navegantes. El mensaje es claro: si son llamados y no asisten para dar explicaciones, la comisión no sólo no se conformará sino que responderá a cada plante dando un paso adelante.

De hecho, el vicealcalde de Valencia Juan Carlos Caballero, que es de facto el número 2 de la alcaldesa la popular María José Catalá ha advertido que la presencia de los responsables de la Confederación Hidrografica del Júcar ante esa comisión es «fundamental» para conocer por qué «no se advirtió del riesgo hidrológico por desbordamiento del barranco de El Poyo» en aquella trágica jornada del 29 de octubre, cuando la riada asoló 75 municipios y dejó un trágico balance de 224 fallecidos en la provincia, de los que 17 murieron en el término municipal de Valencia, en cifras aportadas por fuentes del propio Consistorio.

Juan Carlos Caballero ha explicado que la comparecencia de Miguel Polo es «necesaria» para conocer tanto si se realizaron las obras necesarias «que hubieran mitigado los efectos de la DANA». Pero, sobre todo, para saber cuáles son los planes que la Confederación del Júcar va a poner en marcha para la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas «para que episodios futuros no se vuelvan a vivir de la forma en que se vivieron».

La mencionada comisión reanudará sus trabajos este 13 de enero y los continuará siete días después. En concreto, el 20 de este mismo mes. Ese día es el que está llamado a comparecer Miguel Polo.

Además, en el transcurso de esas dos sesiones comparecerán, también, el jefe de la Policía Local de Valencia José Vicente Herrera, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunidad Valenciana (CERMI CV) Luis Vaño, el gerente de la Entidad metropolitana para Tratamiento de Residuos (EMTRE) Francisco Potenciano y José Ángel Núñez jefe de Climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana. También, está prevista la presencia de expertos de las universidades valencianas que aportarán propuestas para la prevención y recuperación.