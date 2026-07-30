El CGPJ lleva 442 días acumulando quejas contra la juez de la DANA pero resolvió en solo 56 sobre Peinado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva 442 días desde que recibiera la primera de las quejas sobre la intromisión del marido de la juez de la DANA en la causa sin resolver acerca de las mismas, mientras que solo 56 días le han bastado para iniciar, tramitar y resolver las concernientes al juez Peinado, quien investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y ello, a pesar de la trascendencia que tiene esa queja primigenia y sus sucesivas ampliaciones en el caso de la DANA. Porque de apreciarse por parte del CGPJ la existencia de irregularidades, la causa puede ser declarada nula de pleno derecho.

En cifras, el Consejo General del Poder Judicial ha resuelto las cuestiones relativas al juez Peinado en solo el 12,66% del tiempo que lleva esperando la primigenia queja contra la juez de la DANA. En números absolutos, la queja se ha resuelto en un plazo 386 días inferior al que lleva la citada queja en el Consejo.

En síntesis, las quejas presentadas contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que dirige las diligencias previas del caso de la DANA de Valencia, estriban en la injerencia de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, en las comparecencias de algunos de los afectados por la riada. Una cuestión confirmada al propio CGPJ por dos de las víctimas y por un letrado y cuya trascendencia es enorme: cualquier sanción sobre estos magistrados puede implicar una nulidad de actuaciones efectuadas hasta la fecha.

Hasta el pasado 2 de junio, en Valencia se mantenía la extrañeza por la demora del CGPJ en resolver, pero se achacaba a la sobrecarga de trabajo en el citado Consejo. No obstante, quienes presentaron la primera queja y posteriores habían insistido al citado órgano en que apremiara su resolución.

Sin embargo, ese día, la situación dio un giro de 180 grados, porque ese 2 de junio, tal como entonces publicó OKDIARIO, la Comisión Permanente del Consejo acordó remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria una copia del auto dictado el sábado anterior, el 30 de mayo, por el juez Juan Carlos Peinado para que valorase si sus expresiones sobre los policías que custodian a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, constituían una falta grave de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El acuerdo salió adelante por cuatro votos a favor y cuatro en contra, con el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, como factor determinante.

En ese preciso momento, la extrañeza mudó en estupefacción. Porque no se entendía ni se entiende que, siendo todos los españoles iguales ante la ley según reza la Constitución, el Consejo priorizara un asunto que concierne a la mujer del presidente del Gobierno y de solo cuatro días frente a otro, con 235 víctimas mortales, decenas de acusaciones y la actuación de dos jueces en entredicho, que llevaba un año en cola. Una macrocausa, para entendernos.

Pero, si algo faltaba, era que la queja contra el juez Peinado se resolviera este 28 de julio. Solo 56 días después de aquel 2 de junio. Y esto es ya lo que ha terminado por exacerbar los ánimos en Valencia. Visto desde la distancia, podría parecer una cuestión que solo afecta a una y otra causa y a quienes están personados en ellas, pero visto desde la óptica de los habitantes de la Comunidad Valenciana, hay que entender que la riada del 29 de octubre de 2024 está muy presente en el día a día, porque son muchos los valencianos que tienen un familiar, un amigo o un conocido afectado por la DANA, porque afectó además a infinidad de municipios y porque cualquier cuestión relativa a ese trágico suceso es analizada con lupa. Sobre todo si, como es el caso, no se entiende.