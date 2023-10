Catalá contra Sánchez por el caos en la llegada de inmigrantes: «Estoy igual que el alcalde de Madrid»

La alcaldesa de Valencia la popular María José Catalá ha criticado este viernes la falta de coordinación del Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez con ayuntamientos y comunidades autónomas en la llegada de inmigrantes ilegales procedentes de la crisis de Canarias. Y si este miércoles era el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida quien advertía que «nuestra red de atención está al límite», este viernes ha sido ella quién ha estallado: «Estoy igual que el alcalde de Madrid. Yo me entero de cuándo ha llegado un grupo de inmigrantes, prácticamente, después de que hayan llegado».

La Comunidad Valenciana, según se desprende de las manifestaciones de este jueves la delegada del Gobierno Pilar Bernabé en Alicante, recibirá inicialmente a unos 350 inmigrantes procedentes de la crisis de Canarias. Esa cifra es la cantidad de plazas disponibles con las que en un principio cuenta este territorio, en cálculos de la delegada gubernativa.

Lo que este viernes ha criticado la alcaldesa de Valencia ha sido la falta de comunicación y coordinación del Ejecutivo de Sánchez con los municipios y comunidades receptoras, lo que dificulta a esos territorios la labor de la atención a esas personas: «Nadie me informa de forma previa, nadie me pregunta cómo tenemos los recursos municipales o autonómicos para poder atender oportunamente a estas personas».

Además, María José Catalá ha criticado también que «nadie me dice cuál es la frecuencia» con que llegarán. Y por tanto «si es una cuestión puntual o si cada equis días van a haber más llegadas». De hecho, la alcaldesa de Valencia ha explicado que sobre esta cuestión «sólo he tenido una conversación con la delegada del Gobierno. Y ha sido a posteriori. No te cuento tener más».

Según ha defendido la alcaldesa de la tercera ciudad de España: «Los ayuntamientos y las comunidades autónomas deberíamos coordinarnos, porque considero que hay recursos disponibles. Se puede organizar bien». Para Catalá: «Estas personas merecen toda la dignidad y el buen trato del mundo», lo que a su entender «parte por una buena coordinación y organización entre Administraciones», lo que «sin duda el Gobierno de España no está llevando a cabo».