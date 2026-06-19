La AEMET sube las temperaturas hasta los 34 grados en la Comunidad Valenciana

La AEMET dispara las temperaturas hasta los 34 grados este viernes 19 de junio en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología libera a las provincias de Alicante, Valencia y Castellón de la alerta amarilla por calor que ha quedado establecida en media España, pero eso no quiere decir que no vaya a ser un día de calor con noches tropicales en la zona. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la subida de las temperaturas en la Comunidad Valenciana.

Este viernes 19 de junio será otro día de calor en la Comunidad Valenciana, pero las temperaturas no rozarán los 40 grados, como en otros puntos de la península ibérica. La AEMET ha avisado del «predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia por la mañana y de nubes altas en general la segunda mitad del día». La máxima del día estará en la provincia de Alicante, donde se rozarán los 35 grados.

Concretamente, los termómetros marcarán 34 grados en la localidad de Elche, que será el punto más caliente de todo el Mediterráneo. En Orihuela se llegará a los 33 ºC durante las primeras horas de la tarde y en Alicante, que se adentra en las Hogueras de San Juan, la máxima será de 31 ºC y la mínima de 21 ºC. «Predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste en el litoral; en el interior se espera viento flojo de dirección variable, tendiendo a predominar la componente este por la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Alicante.

En Valencia, las máximas serán de 32 grados en Onteniente y en el interior, en Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 29 ºC y la mínima será de 20 ºC durante la noche. En Castellón, las máximas bajarán hasta los 31 ºC con mínimas de 21 ºC durante la noche.

Las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana este viernes 19 de junio:

Predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia por la mañana y de nubes altas en general la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste en el litoral, moderado en Alicante y flojo con aumentos ocasionales de intensidad en el resto; en el interior se espera viento flojo de dirección variable, tendiendo a predominar la componente este por la tarde.