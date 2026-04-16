La AEMET confirma otro día de buen tiempo: temperaturas en «ligero ascenso» en la Comunidad Valenciana

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana disfrutarán de otro día de buen tiempo. La AEMET ha confirmado que este jueves 16 de abril será una jornada de buenas temperaturas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de un ligero ascenso de las temperaturas máximas en el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Este jueves 16 de abril será otro día de primavera-verano en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado que en esta jornada volverá a brillar el sol y las máximas irán en ascenso a la vera del Mediterráneo. «Temperaturas mínimas en ascenso, salvo en el tercio norte, donde podrían descender ligeramente», confirma la Agencia Estatal de Meteorología, que también avisa de temperaturas «máximas en ligero descenso en el interior de Alicante y en ligero ascenso en el resto».

Así que este 16 de abril será otro día de buen tiempo en la Comunidad Valenciana, donde se llegará a los 25 ºC en la provincia de Alicante, concretamente en Orihuela. En Elche se llegará a los 23 ºC, mientras que en la capital la máxima será de 22 ºC y la mínima de 12 ºC. «Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ligero descenso en el interior y sin cambios en el litoral», dice la AEMET sobre el tiempo en esta zona.

En Valencia los termómetros también se dispararán hasta los 25 ºC en Onteniente, llegando a 24 ºC en Gandía y también en el interior, en Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 23 ºC y la mínima de 12 ºC durante la noche. «Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente este en horas centrales, moderado en el litoral central», dice la AEMET sobre el tiempo en la zona, a la vez que informa que las temperaturas irán en «ligero ascenso».

En la provincia de Castellón también se llegará a los 23 ºC en el interior, concretamente en Morella. En la capital, la máxima será de 23 ºC y la mínima de 12 ºC.

Así será el tiempo en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET del tiempo de la Comunidad Valenciana para este jueves 16 de abril:

Cielo poco nuboso o despejado, con posibilidad de brumas matutinas en el litoral. Temperaturas mínimas en ascenso, salvo en el tercio norte, donde podrían descender ligeramente; máximas en ligero descenso en el interior de Alicante y en ligero ascenso en el resto. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.