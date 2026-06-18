La AEMET avisa de un fenómeno sorpresa en la Comunidad Valenciana: «Polvo en suspensión»

La AEMET habla de lluvias, tormentas y polvo en suspensión para este jueves 18 de junio en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología también informa de la baja probabilidad de chubascos con tormenta en el interior de la mitad sur de la comunidad durante la primera mitad del día. También se pronostica una pequeña caída de las temperaturas máximas para esta jornada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Cambian las temperaturas en la Comunidad Valenciana. Después de una jornada de calor y termómetros al alza en el Mediterráneo, la AEMET informa de posibles lluvias que se pueden suceder en la mitad sur de la Comunidad Valenciana durante las primeras horas del día. «Cielo con intervalos nubosos y baja probabilidad de chubascos con tormenta en el interior de la mitad sur por la mañana, tendiendo a cielo despejado y polvo en suspensión por la tarde», dice sobre este episodio inesperado que llegará por la tarde en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

La AEMET también confirma «temperaturas mínimas con pequeños cambios y máximas en ligero descenso». De esta forma, la máxima del día en la Comunidad Valenciana se dará en la localidad de Elche, donde se llegará a los 34 grados durante las primeras horas de la tarde. En Alicante, la capital de la provincia, la máxima será de 31 ºC y la mínima de 21 ºC durante la noche.

En la provincia de Valencia, la máxima será de 32 grados en Onteniente y en la capital de la Comunidad Valenciana la máxima será de 30 ºC con mínimas de 21 ºC durante la noche. «Cielo con intervalos nubosos y baja probabilidad de chubascos con tormenta en el interior de la mitad sur por la mañana, tendiendo a cielo despejado y polvo en suspensión por la tarde», dice la AEMET en su predicción para la provincia de Valencia.

En Castellón, los termómetros llegarán a los 33 grados durante las primeras horas de la tarde en la capital y en el interior las mínimas bajarán a los 16 grados durante la noche en la localidad de Morella. La AEMET descarta lluvias en esta zona durante este jueves 18 de junio.

Lluvias y polvo en suspensión en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET del tiempo de la Comunidad Valenciana para este jueves 18 de junio:

Cielo con intervalos nubosos y baja probabilidad de chubascos con tormenta en el interior de la mitad sur por la mañana, tendiendo a cielo despejado y polvo en suspensión por la tarde. Temperaturas mínimas con pequeños cambios y máximas en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a este y sureste por la mañana e intervalos de moderado en el litoral sur de Alicante por la tarde.