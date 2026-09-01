Laurent Nottale, astrofísico: «La vacuidad en el budismo afirma el mismo principio que la relatividad de Einstein»

La relación entre budismo y Einstein ha despertado interés desde hace décadas, pero conviene distinguir entre una conexión filosófica y una equivalencia científica. Según recoge Le Monde, el astrofísico Laurent Nottale sostiene que la vacuidad en el budismo puede dialogar con principios de la relatividad, mientras otros autores han señalado coincidencias en la forma de entender los límites del conocimiento, la interdependencia y el papel del ego. Estas ideas no significan que Albert Einstein fuera budista ni que la física demuestre las enseñanzas de Buda. Más bien, plantean un sugerente encuentro entre dos maneras de preguntarse qué es la realidad y cómo debemos vivir hoy en sociedad.

La Universidad de Chicago recoge que Donald S. Lopez Jr., autor de “budismo y ciencia: una guía para los perplejos”, cuestiona la conocida frase atribuida a Einstein según la cual el budismo sería la religión del futuro. No existe evidencia de que el científico pronunciara esas palabras. Sin embargo, Einstein sí reflexionó sobre cuestiones relacionadas con la moralidad, la espiritualidad y nuestra dependencia de los demás. Jackson Kerchis, investigador, destaca cinco puntos de coincidencia entre Einstein y las enseñanzas budistas: el conocimiento es incompleto, comprender no basta para vivir bien, la felicidad orienta la existencia, todo está interconectado y la liberación del ego constituye un camino fundamental. La comparación resulta interesante siempre que no se confundan filosofía y ciencia. El interés está en el diálogo, no en una identidad compartida entre ambos marcos de pensamiento.

Budismo y Einstein: una mirada sobre la realidad

El conocimiento tiene límites

Kerchis señala un paralelismo: nuestra percepción no equivale necesariamente a la realidad. En el budismo, la distinción entre verdad absoluta y verdad relativa recuerda que lo que conocemos está condicionado por conceptos y experiencias.

Einstein también cuestionó la capacidad humana para describir completamente el universo. Las teorías científicas pueden entenderse como modelos útiles, pero no como la realidad misma. Incluso el conocimiento más sólido tiene límites.

Comprender no basta para vivir

La ciencia permite investigar causas, mecanismos y leyes naturales, pero no responde por sí sola a preguntas como qué conducta es moral o cómo debería vivir una persona. Según Kerchis, Einstein defendía el cultivo del sentido moral y consideraba que la ciencia no podía ser una fuente absoluta de valores.

«El budismo plantea una preocupación semejante: sus enseñanzas no buscan únicamente describir la realidad, sino orientar la vida hacia la reducción del sufrimiento. Las cuatro nobles verdades y el óctuple sendero expresan esa dimensión práctica», menciona el experto.

La interdependencia conecta todo

El budismo sostiene que los seres y fenómenos no existen de manera aislada, sino que dependen de múltiples causas y condiciones. Kerchis relaciona esta visión con las reflexiones de Einstein sobre las relaciones entre las personas y con su percepción del universo como un conjunto conectado.

El material de referencia también recoge el concepto de “interser”, difundido por Thich Nhat Hanh, para expresar que la existencia depende de relaciones constantes. Una acción individual está sostenida por innumerables conexiones previas.

Liberarse del ego

Kerchis destaca una reflexión de Einstein sobre el valor del ser humano y la liberación del yo, y la relaciona con una enseñanza central del budismo: el sufrimiento se intensifica cuando existe un apego excesivo al yo y a los deseos.

La propuesta no consiste en dejar de tener identidad, sino en cuestionar el egocentrismo y reconocer que nuestra vida depende de otras personas y del entorno. Las reflexiones de Einstein sobre devolver a los demás lo recibido pueden leerse junto a la importancia budista de la compasión.

La vacuidad y la relatividad según Laurent Nottale

Laurent Nottale lleva la comparación a un terreno profundo. En su libro Relatividad y vacuidad: del movimiento a las escalas, publicado por Les Belles Lettres en 2025, desarrolla una hipótesis sobre la correspondencia entre la relatividad y la noción budista de vacuidad.

Le Monde presenta a Nottale como director honorario de investigación del CNRS y señala su trabajo sobre la naturaleza fractal del espacio-tiempo. La propuesta debe entenderse como una interpretación del autor, no como una demostración de que física y budismo sean equivalentes.

Una conexión que exige matices

La relación entre budismo y Einstein obliga a separar coincidencias conceptuales de afirmaciones históricas o científicas. La Universidad de Chicago recuerda que la famosa cita sobre el budismo como religión del futuro no debe atribuirse a Einstein sin pruebas. Al mismo tiempo, Kerchis muestra que algunas reflexiones del científico pueden ponerse en diálogo con ideas budistas.

Más que afirmar que Einstein fue budista o que la física confirma esta tradición, resulta preciso hablar de un terreno común: los límites del conocimiento, la ética, la felicidad, la interdependencia y la superación del egocentrismo. Planteada con rigor, esta comparación invita a mirar la realidad desde perspectivas.