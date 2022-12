Las 7 mejores series que tienes que ver antes de que acabe el año

Se acerca el fin de este convulso año y os vamos a recomendar 7 series que si todavía no las has visto, deberías verlas antes de que termine el 2023. Series como The Bear, In My Skin, La ruta, Somebody, Somewhere, Por mandato del cielo, Hacks 2 y The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes.

The Bear

Para muchos esta es la mejor serie que se ha estrenado en 2022. Una ficción que se puede ver en Disney+ y cuyo protagonista es un chef de prestigio que tiene que volver a su casa para salvar el negocio familiar tras la muerte de su hermano. Una emotiva historia que ha sorprendido a todos los usuarios de la plataforma de streaming.

In My Skin

Esta intensa serie que se puede ver en Filmin se centra en el mundo adolescente gracias a Bethan, una chica de 16 años que intenta sobrevivir en el instituto que es un lugar hostil para ella y en su casa donde su madre tiene un trastorno bipolar y su padre es alcohólico. La serie ha sorprendido por sus diálogos y la magnífica interpretación de Gabrielle Creevy.

Somebody, Somewhere

En HBO Max se puede ver esta serie protagonizada por la actriz Bridget Everett que interpreta a una mujer de mediana edad que intenta volver a ser feliz después de la muerte de su hermana. Una buena serie que es de las mejores para muchos usuarios de las plataformas de streaming.

Hacks Temporada 2

Si la primera entrega de esta serie de HBO Max se convirtió en todo un éxito, esta segunda vuelve a sorprender con la brillante interpretación de sus dos protagonistas: Jean Smart y Hannah Einbinder. Las aventuras de una leyenda de la comedia con mucho carácter ya en su declive y su compleja asistente son una buena opción para cualquier tarde de este mes.

Por el mandato del cielo

Esta serie de Disney+ es también para muchos una de las imprescindibles de este año. El protagonista es el detective Jeb Pyre que está investigando el asesinato de Brenda Wright Lafferty y su pequeña hija en Salt Lake Valley. Jeb descubrirá secretos sobre los orígenes de la religión mormona y sus consecuencias.

La ruta

En AtresPlayer Premium se ha estrenado esta seria que cuenta lo que significó la ruta del bakalao de los años 80 en Valencia para los jóvenes de la época y lo que supuso para todos los que partiparon. Una serie creada por Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui que contado con los actores Àlex Monner, Claudia Salas, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas y Guillem Barbosa.

The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes

Por último, os recomendamos esta serie que se puede disfrutar en Disney+ creada por Elizabeth Meriwether (New Girl) en la que se explica la farsa de Theranos y su fundadora, Elizabeth Holmes, que estafó millones de dólares a sus inversores. Esta estafa puso en peligro la salud de miles de pacientes por culpa de personas ambiciosas y sin escrúpulos.