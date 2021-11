Según la OMS, el número de individuos obesos en todo el mundo se ha triplicado desde 1975, y hoy alrededor del 40% de la población mundial adulta convive con el sobrepeso. En este alarmante escenario, no dejan de surgir métodos que prometen un adelgazamiento rápido y eficiente. Uno de ellos son las ecuaciones matemáticas para adelgazar, cuya fiabilidad viene siendo cuestionada. Y si aún no conoces esta estrategia o te preguntas si es seguro aplicarla, sigue leyendo y descubre qué dice la ciencia.

Ecuaciones matemáticas para adelgazar: ¿qué son y cómo funcionan?

Lo primero, lógicamente, es entender qué propone este método que podría facilitar el adelgazamiento. Para ello, debemos remontar al año 1918, cuando el nutricionista Francis Gano Benedict y el bioestadístico James Arthur Harris publican ”A Biometric Study of Human Basal Metabolism” (o “Un estudio biométrico del metabolismo basal humano”, en español).

Se trata del artículo donde por primera vez se ha dado a conocer la ‘famosa’ ecuación de Harris-Benedict: h = 66.4730 + 13.7516 w + 5.0033 s – 6.7550 a. El objetivo era determinar las calorías que una persona debería consumir diariamente, lo que involucra diferentes aspectos, como el sexo, la edad, la actividad muscular, etc.

Para desarrollar su cálculo, han establecido como punto de partida el metabolismo basal. Es decir, la producción de calor de cada ser humano en estado de reposo total y después de 12 a 14 horas de la última comida.

Entendiendo la ecuación de Harris-Benedict

Para comprenderla, debemos tener en cuenta que:

‘h’ es la producción total de calor en 24 horas de un hombre;

‘w’ es su peso corporal expresado en kilogramos;

‘s’ es su altura expresada en centímetros;

‘y’ representa la edad en años del hombre.

La ecuación ha ganado una versión adaptada al organismo de las mujeres: h = 655.0955 + 9.5634 w + 1.8496 s – 4.6756 a. Por lo tanto, estas dos pueden considerarse las ecuaciones matemáticas para adelgazar originales.

Los límites de la aplicabilidad de las fórmulas matemáticas para adelgazar

Un punto clave es que Harris y Benedict preveían algunas condiciones para que su fórmula fuera válida. Son ellas: ‘w’ debería incluirse en el intervalo [25.0, 124.9], ‘s’ entre [151, 200], e ‘y’ en [21, 70].

Otra cuestión es que estas ecuaciones matemáticas para adelgazar se han calculado basadas fundamentalmente en evidencias empíricas. Los investigadores fueron tomando como referencia la regresión sobre las medidas de 103 mujeres, 136 hombres y alrededor de 90 recién nacidos.

Ello explica porque, con el pasar de los años, la fórmula original ha sido revisada hasta llegar a las actuales ecuaciones para calcular el GER (Gasto Energético en Reposo) de hombres y mujeres. Son ellas: GER ♂ = 10 w + 6.25 s – 5a + 5 / GER ♀ = 10 w + 6.25 s – 5a – 161.

También conocido como Tasa Metabólica Basal, el GER expresa la cantidad de calorías que nuestro cuerpo ‘quema’ en estado de reposo a una temperatura “normal” próxima a los 37 ºC.

Conclusión: ¿son o no fiables las fórmulas matemáticas para adelgazar?

Para algunas personas puede parecer extraño, pero partir de un principio matemático para adelgazar resulta bastante lógico. Sucede que, para que el cuerpo empiece a metabolizar sus reservas energéticas (que son, básicamente, la grasa acumulada) y seamos capaces de adelgazar, debe producirse una condición llamada ‘déficit calórico’.

Para estar en déficit calórico, es necesario ‘dar’ al cuerpo menos calorías de las necesarias para generar energía para llevar a cabo las actividades diarias. Y la mejor manera de asegurar este déficit es calculando las calorías que el cuerpo de cada persona necesita para, luego, establecer una margen de déficit.

En este sentido, las ecuaciones matemáticas para adelgazar resultan útiles para estimar, según el metabolismo basal, cuantas calorías esta persona necesita reducir para entrar en déficit calórico y, así, promover el adelgazamiento. Lo que un excelente punto de partida para planificar su alimentación, aliado a sus requerimientos nutricionales.

No obstante, es importante llevar en cuenta no sólo el GER en este cálculo, sino también el Nivel de Actividad Física (NAF), para determinar con mayor precisión el Gasto Energético Total (GET) de cada individuo.