El significado de que una persona camine rápido o lento, según la ciencia

La ciencia tiene una explicación clave para esta forma de caminar

Este es el significado de que una persona camine rápido o lento

Tal y como explica este reciente estudio de la Universidad de Duke: «En este estudio de cohorte de 5 décadas de 904 participantes en Nueva Zelanda, los indicadores físicos y biológicos del envejecimiento acelerado, incluida la integridad cerebral comprometida (por ejemplo, volumen cerebral reducido y grosor cortical), se asociaron con la marcha lenta medida a la edad de 45 años. La salud cerebral comprometida a lo largo de toda la vida, incluido el mal funcionamiento neurocognitivo a partir de los 3 años y la disminución de la infancia a la edad adulta en el funcionamiento cognitivo, se asoció con una marcha más lenta en la mediana edad».

Siguiendo con esta explicación: «De los 1037 participantes originales (91% de los nacimientos elegibles; 535 [51,6%] varones), 997 estaban vivos a la edad de 45 años, de los cuales 904 (90,7%) tenían la velocidad de la marcha medida (455 [50,3%] hombres; 93% blanco). Las velocidades medias (SD) de la marcha fueron de 1,30 (0,17) m/s para la marcha habitual, 1,16 (0,23) m/s para la marcha de doble tarea y 1,99 (0,29) m/s para la marcha máxima. Adultos con más limitaciones físicas (coeficiente de regresión estandarizado [β], -0,27; IC del 95 %, -0,34 a -0,21; P < 0,001), funciones físicas más pobres (es decir, fuerza de agarre débil [β, 0,36; IC del 95 %, 0,25 a 0,46], equilibrio deficiente [β, 0,28; IC del 95 %, 0,21 a 0,34], mala coordinación visual-motora [β, 0,24; IC del 95 %, 0,17 a 0,30], y bajo rendimiento en el soporte de la silla [β, 0,34; IC del 95 %, 0,27 a 0,40] o pruebas de paso de 2 minutos [β, 0,33; IC del 95 %, 0,27 a 0,39]; todos P < 0,001), envejecimiento biológico acelerado en múltiples sistemas de órganos (β, -0,33; IC P < .001), menor volumen cerebral (β, 0,15; IC del 95 %, 0,06 a 0,23; P < 0,001), más adelgazamiento cortical (β, 0,09; IC del 95 %, 0,02 a 0,16; P = 0,01), menor superficie cortical (β, 0,13; IC del 95 %, 0,04 a 0,21; P = 0,003) y más hiperintensidades de materia blanca (β, -0,09; IC del 95 %, -0,15 a -0,02; P = 0,01) tuvieron una velocidad de marcha más lenta. Los participantes con un coeficiente intelectual más bajo en la mediana edad (β, 0,38; IC del 95 %, 0,32 a 0,44; P < 0,001) y los participantes que exhibieron deterioro cognitivo desde la infancia hasta la edad adulta (β, 0,10; IC del 95 %, 0,04 a 0,17; P < 0,001) tuvieron una marcha más lenta a los 45 años. Aquellos con un mal funcionamiento neurocognitivo a partir de los 3 años de edad tuvieron una marcha más lenta en la mediana edad (β, 0,26; IC del 95 %, 0,20 a 0,32; P < 0,001)».