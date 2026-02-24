Parece de película de terror, pero es real: hallan un oscuro ritual de cabezas cortadas que cambia la historia de España

Hay pruebas de un oscuro ritual de cabezas cortadas que cambia la historia de España, parece una película de terror, pero es real. Tocará empezar a prepararnos para afrontar una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Miraremos la historia con una perspectiva distinta para poder determinar el punto de origen de algunas creencias o leyendas.

Este oscuro ritual de las cabezas cortadas cambia la historia de España

Tal y como nos explican desde Madrimasd: «Un estudio liderado por la UAB en los yacimientos de Puig Castellar y Ullastret apunta que el ritual de los jefes enclavados no respondía a una misma expresión simbólica entre las comunidades íberas del noreste de la península Ibérica, sino que variaba según el asentamiento La investigación ha analizado los patrones de movilidad de las comunidades humanas de la edad de hierro del último milenio antes de nuestra era. Se ha basado en el estudio siete cráneos enclavados de hombres de dos yacimientos de este período: la antigua ciudad de Ullastret (en el municipio del mismo nombre, en Girona) y el poblado de Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona). El estudio, publicado en Journal of Archaeological Science: Reports , lo han coordinado investigadores del Departamento de Biología Animal, de Biología Vegetal y de Ecología de la UAB y ha contado con la participación de investigadores del Museo de Arqueología de Cataluña (MAC), del Museo Torre Balldovina y de las universidades de Lleida, de Lleida».

Siguiendo con la misma explicación: «Las cabezas cortadas son una práctica ritual única dentro del mundo íbero y ofrecen una oportunidad excepcional para analizar estas comunidades, de las que existe muy poco registro antropológico de tipo funerario, ya que practicaban la cremación. Esta costumbre consistía en exponer públicamente los cráneos de algunos individuos después de un tratamiento post mortem . Algunas de estas cabezas se han recuperado agujereados y en algún caso con un clavo de hierro atravesándolos. «¿Quiénes eran estos individuos y por qué se utilizaron sus jefes? Tradicionalmente, los arqueólogos han debatido si estos cráneos eran trofeos de guerra, para intimidar a los enemigos, o reliquias veneradas de personajes destacados de la comunidad. Pero estas hipótesis, basadas en fuentes orales y etnográficas, todavía no se han podido verificar ni se ha explorado la relación de estos grupos con su territorio. Nuestra premisa al abordar el estudio era que, de ser trofeos de guerra, no procederían de los yacimientos analizados, mientras que, de ser individuos venerados, muy previsiblemente serían locales», explica Rubén de la Fuente Seoane, arqueólogo de la UAB y primer autor del estudio. «Nuestros resultados revelan que los individuos de Puig Castellar y Ullastret no habrían sido seleccionados al azar. Habría una tendencia homogénea hacia los hombres en el ritual, pero los patrones de movilidad y localización sugieren una mayor diversidad, lo que podría implicar también diferencias sociales y culturales entre los individuos de ambas comunidades», señala el investigador de la UAB».