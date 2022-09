La NASA estrella con éxito un satélite para intentar desviar el asteroide Dimorphos

La nave espacial DART de la NASA chocó deliberadamente este lunes con un asteroide para desviarlo de su trayectoria, una prueba inédita para buscar mecanismos que permitan defender a la Tierra de una colisión devastadora de un objeto cósmico.

La nave, más pequeña que un automóvil, se estrelló a más de 20.000 kilómetros por hora contra su objetivo. Los equipos de la NASA, reunidos en el centro de control de la misión en Maryland, estallaron de felicidad ante las imágenes espectaculares del asteroide acercándose hasta poco antes del impacto.

Pero la misión, llamada DART, debería «ayudar a determinar nuestra respuesta si detectamos un asteroide que amenaza con golpear la Tierra» en el futuro, dijo el lunes el jefe de la NASA, Bill Nelson.

El momento del impacto, a 11 millones de kilómetros de la Tierra, se ha seguido en directo en el canal de la NASA.

«Estamos cambiando el movimiento de un cuerpo celeste natural en el espacio, la humanidad nunca había hecho esto antes», dijo Tom Statler, científico jefe de la misión. «Es algo sacado de los libros de ciencia ficción y de los episodios de Star Trek de cuando era niño. Y ahora es real».

El objetivo es en realidad un par de asteroides: uno grande, Didymos (de 780 metros de diámetro), y su satélite, Dimorphos (de 160 metros de diámetro), en órbita a su alrededor. Los dos están a sólo un kilómetro de distancia.

Dymorphos actualmente gira alrededor del más grande en 11 horas y 55 minutos. Lo que se busca es reducir su órbita en unos 10 minutos. Este cambio se puede medir con telescopios desde la Tierra, observando la variación de brillo cuando el asteroide pequeño pasa por delante del grande.

¿Cuándo sabremos si funcionó? «Me sorprendería si tuviéramos evidencia firme en menos de unos pocos días, y me sorprendería si tomara más de tres semanas», señaló Statler.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022