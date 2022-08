Esta es la foto que hizo la NASA el día en que naciste

La NASA (acrónimo de National Aeronautics and Space Administration, por sus siglas en inglés) ha decidido regalar una herramienta a quien lo quiera, que le permite ver las imágenes captadas el día del cumpleaños. Es un regalo en toda regla, porque las imágenes que el telescopio Hubble ha tomado parecen de una película de ciencia ficción, con la grandísima diferencia de que son reales.

Así es, la NASA, que es el organismo del gobierno de Estados Unidos encargado de la investigación aeroespacial y aeronáutica, decidió festejar de esta manera el aniversario número 30 del Hubble, permitiendo a los usuarios escoger la fecha de su cumpleaños y ver la foto que ese día capó, de cualquier año dentro de los 32 años activos.

El Hubble

El Hubble está en órbita desde abril de 1990, explorando el espacio 24 horas los 365 días del año, desde hace más de 30. Literalmente, son millones de imágenes espectaculares de supernovas, estrellas, galaxias, nebulosas y cualquier fenómeno y maravilla espacial, registradas y enviadas a la NASA para que los científicos las analicen y estudien. Es un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea.

Gracias a este telescopio, hemos visto imágenes insospechadas. Orbita la Tierra a una distancia de 593 kilómetros sobre el nivel del mar, y tarda aproximadamente en dar la vuelta a nuestro planeta unos 96 o 97 minutos. Esto reduce la distorsión de la atmósfera terrestre y elimina los efectos que genera la turbulencia atmosférica, obteniendo imágenes con mejor resolución y en espectros de onda que de otra forma sería imposible lograr.

El nombre se lo dieron en homenaje al astrónomo estadounidense Edwin Hubble que, en 1929, demostró que el Universo se expande.

Cómo consultar la foto del día del cumpleaños

Es muy fácil hacerlo. Lo que se necesita es un ordenador y conexión a internet. Hay que tener en cuenta que estas fotografías están disponibles solo a partir de junio de 1995, por ello no se coloca el año sino el día y el mes.

Hay que entrar a la página de la NASA (What Did Hubble See on Your Birthday? | NASA), introducir el día y el mes en cuestión, y dar clic a Submit. A continuación, aparecerá en la pantalla la foto que el Hubble tomó ese día, en cualquier año posterior a 1995. Generalmente, la imagen se acompaña de una breve explicación astronómica, muy sencilla, de lo que se ve en pantalla.

Entra a la página y consulta tu fecha de cumpleaños. Seguro que te encantará el regalo de la NASA, una imagen maravillosa de nuestro Universo, todavía tan misterioso.