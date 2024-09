La NASA y los astrónomos más reconocidos anuncian una explosión estelar visible a simple vista

Una explosión estelar visible a simple vista será una realidad, la NASA y los astrónomos están lanzando una seria advertencia. Estamos viendo la importancia cada vez mayor de los eventos astronómicos que están muy presentes. Por lo que, esa mirada al cielo se ha convertido en una realidad, por lo que, al final, lo que necesitamos es empezar a pensar en algunos detalles que se acabarán convirtiendo en una realidad. Al final, lo que queremos es empezar a gestionar algunos elementos que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia a partir de ahora.

Parece que todo va cambiando con el paso del tiempo, puede acabar siendo lo que marque estas jornadas que tenemos por delante. La NASA lleva décadas lanzando un importante mensaje, miramos al cielo, por lo que, al final podemos estar pendientes de una serie de detalles que acabarán marcando el futuro. El universo que vemos desde nuestro planeta, esa pequeña pantalla que hemos conseguido a través de los telescopios, nos regalará en breve un espectáculo que será visible desde la Tierra. Un evento que será el que nos acompañe en estos días.

La NASA y los astrónomos están pendientes del cielo

Estos días podemos ver un evento que será el que marcará los próximos años. De hecho, es un fenómeno tan poco común, que lo más probable es que nunca más volvamos a poder ver algo parecido. Los astrónomos están muy pendientes de un cuelo que nos traerá consecuencias inesperadas.

Es la primera vez en mucho tiempo que podemos ver un evento de este tipo, prácticamente a simple vista, algo que nos invitará a ver un poco más allá estos elementos que pueden ser únicos. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo que vamos a ver.

La realidad es que la NASA y los fenómenos que tenemos en este momento es un tipo de cambio que puede acabar siendo lo que marque unos días en los que nos invitarán a mirar al cielo. Los astrónomos advierten de que es un detalle que puede acabar siendo lo que marque una etapa.

Tardaremos 80 años más a poder ver este evento o uno similar, por lo que, al final, lo que acabamos viendo es una transformación que puede ser total. Los astros nos regalan estos fenómenos que son realmente sorprendentes.

Así será la explosión estelar que veremos a simple vista

No necesitaremos nada más que mirar en la dirección correcta para ver una explosión estelar que será única o casi. Tardaremos varias décadas en volver a ver un evento similar. Por lo que es importante estar atentos a todo lo que está a punto de pasar en este punto del universo.

Tal y como nos indican desde el blog de la NASA: «Este verano, por todo el mundo, astrónomos profesionales y aficionados tendrán la vista puesta en una pequeña constelación en lo profundo del cielo de la noche. Pero no son las siete estrellas de la constelación Corona Borealis lo que ha despertado tanta fascinación. Es un punto oscuro entre ellas, donde un evento de aparición de una nova —tan brillante que será visible en la Tierra a simple vista— tendrá lugar de forma inminente. “Este es un evento único en la vida que formará muchos nuevos astrónomos, dando a los jóvenes un evento cósmico que pueden observar por sí mismos, hacer sus propias preguntas y recopilar sus propios datos”, dijo la doctora Rebekah Hounsell, científica investigadora asistente especializada en eventos de nova en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. “Esto impulsará a la nueva generación de científicos”. T Coronae Borealis, la Corona Boreal, también apodada la Corona del Norte y conocida por los astrónomos simplemente como T CrB, es un sistema binario situado en la constelación de Corona Borealis a unos 3.000 años luz de la Tierra. Este sistema está compuesto por una enana blanca (los restos de una estrella muerta con el tamaño de la Tierra y una masa comparable a la de nuestro Sol) y una antigua estrella gigante roja que está siendo despojada lentamente de su hidrógeno por la implacable atracción gravitatoria de su hambrienta vecina. El hidrógeno de la gigante roja se acumula en la superficie de la enana blanca, ocasionando una acumulación de presión y calor. Con el tiempo, esto desencadena una explosión termonuclear lo suficientemente grande como para destruir ese material acumulado. Para T CrB, ese evento parece darse, en promedio, cada 80 años. No hay que confundir una nova con una supernova, que es una explosión titánica final que destruye algunas estrellas moribunda, dijo Hounsell. En un evento de nova, la estrella enana permanece intacta, lanzando al espacio el material acumulado en un destello cegador. Este ciclo generalmente se repite con el tiempo, y es un proceso que puede durar decenas o cientos de miles de años. “Existen algunas novas recurrentes con ciclos muy cortos, pero por lo general no solemos ver la repetición de uno de estos estallidos en el período de vida de un ser humano, y rara vez ocurre uno tan relativamente cerca de nuestro propio sistema”, dijo Hounsell. “Es increíblemente emocionante tener este asiento de primera fila».