Misterio resuelto: descubren el significado de la misteriosa puerta de la Antártida

La puerta de la Antártida es uno de los grandes misterios que por fin parece que quedará resuelto, los expertos han encontrado un significado que debemos conocer. La ciencia avanza para descubrirnos algunos de los grandes misterios de la humanidad y de todo ese universo plagado de elementos desconocidos. El ser humano intenta darle respuesta a una serie de situaciones que quizás hasta ahora no había conocido. El tiempo avanza y lo hace de tal forma que debemos empezar a conocer determinados actos que hasta la fecha no teníamos presentes.

El misterio de la Antártida forma parte de leyendas y de todo tipo de teorías. Hace años, según algunos, existía un continente en el que todo estaba más avanzado e incluso, los más atrevidos vuelven a la teoría de los antiguos astronautas. Esos seres que llegaron de otro planeta o dimensiones se han convertido, sin duda alguna, en algunos de los seres que realmente pueden acabar de darnos algunos detalles que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Por fin conocemos un poco más sobre una puerta que decían que llevaba directamente a esta Antártida, en la que parece que hay más vida de lo que parece.

Resuelto el misterio

En redes sociales ha aparecido una misteriosa puerta que se ha convertido en una especie de novedad destacada que puede acabar siendo el que marque un antes y un después, de forma significativa en las redes sociales. Muchas han sido las teorías que han aparecido en estas plataformas.

La puerta se puede ver perfectamente en Google Maps y sorprende por encontrarse en medio de la nada. Es casi imposible que una persona pueda sobrevivir en un ambiente tan hostil. Aunque hubiera una puerta de verdad o alguien quisiera vivir ahí, el problema llegaría con los visitantes.

Es igualmente inaccesible llenar la casa de las mercancías para poder sobrevivir. Pero puede ser aún más complicado saber en todo momento qué nos puede deparar el tiempo en un lugar en el que todo puede acabar siendo posible. Muchos han intentado dar explicación a esta puerta.

Parece sacada de la película ‘Superman’, cuando el protagonista contacta con los habitantes de su planeta, a través de una cueva de cristales. La realidad, es que estamos ante un fenómeno muy poco común, para el que la ciencia, no duda en dar una respuesta que debemos empezar a visualizar. Hay una explicación para esta puerta.

Descubren el significado de una misteriosa puerta a la Antártida

La puerta a la Antártida tiene un significado. La realidad es que no son los restos de una civilización que habitó la Tierra hace unos años, sino que, más bien, estamos ante un elemento que se produce de forma natural. Pudiendo dar lugar a determinados cambios que pueden ser significativos.

En el Daily Mail dos investigadores han dado con una posible explicación a este curioso fenómeno. Según se cita en dicho medio: «La profesora Bethan Davies, profesora de glaciología en la Universidad de Newcastle, miró las coordenadas en Google Earth Pro, lo que le permitió ver imágenes históricas. «Esta formación se encuentra en un área de hielo marino rápido en la Antártida Oriental, justo en la costa», explicó a MailOnline. ‘Hay una serie de islas allí y el agua es bastante poco profunda. «Se trata de un iceberg que se quedó varado y ahora está atascado y se está derritiendo in situ. Se pueden ver muchos otros icebergs en la zona».

Siguiendo con la misma explicación: «El profesor Martin Siegert, codirector del Instituto Grantham, estuvo de acuerdo con el profesor Davies. Le dijo a MailOnline: ‘Esto es simplemente un flujo de hielo alrededor de un obstáculo subglacial sólido, influenciado también por el derretimiento y recongelamiento del hielo y por vientos catabáticos. ‘El hielo es bastante delgado aquí, como lo evidencian otros afloramientos de roca cercanos, por lo que la influencia del lecho en el flujo de hielo será fuerte. «Es un patrón interesante, pero no inusual ni sorprendente desde el punto de vista glaciológico». Mientras tanto, el profesor John Smellie, vulcanólogo de la Universidad de Leicester, bromeó: ¿Qué haríamos sin los teóricos de la conspiración? ‘El hallazgo no es muy brillante y no reconozco el lugar, pero me parece que se ha exhumado un pequeño afloramiento rocoso debido al descenso del hielo. ‘Forma la «parte superior» de la «puerta». Y hay dos colas de nieve paralelas prominentes que forman los lados de la «puerta». Las colas de nieve muestran la orientación de la dirección predominante del viento. ‘Así que, con una buena imaginación, se consigue una apariencia general de puerta débil y totalmente falsa. «Estoy bastante seguro de que es simplemente un fenómeno natural y no hay nada por lo que emocionarse».