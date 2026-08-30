Mercurio en máxima elongación octubre 2026: el mejor momento para observar el planeta más esquivo

Hay astros que parecen empeñados en ponernos las cosas difíciles. Entre las órbitas planetarias que dominan nuestro cielo nocturno, el pequeño mundo rocoso más cercano al Sol carga con una fama más que justificada de escurridizo. Su corta distancia al astro rey provoca que, la mayor parte del tiempo, quede completamente sepultado bajo el fulgor diurno, impidiendo cualquier intento de registro visual. Sin embargo, el calendario astronómico reserva de vez en cuando ventanas temporales muy concretas donde esta dinámica se suaviza lo suficiente como para permitirnos disfrutar de su presencia sin necesidad de instrumental sofisticado.

¿Qué significa que Mercurio esté en máxima elongación?

Para comprender por qué este momento resulta tan singular, conviene recordar brevemente la geometría de nuestro sistema solar interior. Al orbitar mucho más cerca del Sol que la Tierra, este planeta nunca se aleja demasiado de nuestra estrella desde la perspectiva visual terrestre. Si levantamos la vista en una noche cerrada, jamás lo veremos cruzar el cenit o brillar en plena medianoche; siempre se mantiene anclado al crepúsculo.

La llamada máxima elongación se produce exactamente cuando el mundo interior alcanza su separación angular máxima respecto al Sol vistas desde nuestra posición. En ese preciso instante, la geometría celeste nos otorga el mayor margen posible de separación horizontal antes de que el planeta vuelva a precipitarse visualmente hacia el resplandor solar. No se trata de un acercamiento físico a nuestro globo, sino de un juego de perspectivas donde ganamos los grados de altura imprescindibles sobre el horizonte para escapar de las capas más densas y turbulentas de la atmósfera baja.

¿Cuándo se producirá la máxima elongación de Mercurio en octubre de 2026?

El hito central de esta temporada tendrá lugar el próximo 12 de octubre de 2026. En esa fecha, el planeta alcanzará una separación que rondará los veinticinco grados respecto al Sol, configurando una elongación de carácter oriental.

Esta condición este-oeste determina directamente su comportamiento horario. Al tratarse de una elongación oriental, el astro se situará hacia el lado este del Sol, lo que en la práctica significa que se dejará ver tras la puesta de sol, luciendo como un brillante lucero vespertino suspendido sobre el poniente.

El momento álgido del evento se fijará a media mañana en tiempo universal coordinado, pero para los observadores situados en la península ibérica el verdadero espectáculo comenzará cuando el disco solar desaparezca por completo y el cielo empiece a teñirse de tonos azulados y ocres.

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Cómo observar Mercurio desde España

Cualquier intento de localizar este cuerpo celeste exige abandonar los núcleos urbanos densamente iluminados. La contaminación lumínica de las ciudades actúa como una barrera invisible que devora los objetos de menor brillo aparente, y el planeta protagonista de esta cita, aunque cuenta con una magnitud respetable en estas fechas, no posee la contundencia lumínica de Venus o Júpiter.

Un horizonte oeste rigurosamente limpio constituye el factor crítico de éxito. Las cadenas montañosas cercanas, las líneas de edificios altos o los valles cerrados arruinarán la experiencia si bloquean los últimos grados de altura sobre el suelo. Las mesetas abiertas de la península o las zonas costeras orientadas hacia poniente ofrecen escenarios privilegiados. Conviene contar con unos prismáticos sencillos, unos 10×50 habituales bastarán, para barrer la franja celeste crepuscular antes de intentar buscarlo a simple vista, localizando primero el punto exacto donde los últimos rayos solares se difuminan.

A qué hora será más fácil ver Mercurio

La ventana temporal disponible cada noche resulta implacable y muy breve. No sirve de nada mirar hacia el oeste apenas se oculte el sol, puesto que el cielo mantendrá todavía un brillo anaranjado demasiado intenso que camuflará cualquier elemento débil.

El intervalo óptimo se abre entre treinta y sesenta minutos después del ocaso. Si el observador se demora demasiado en salir a buscarlo, el planeta descenderá con rapidez por debajo de la línea del horizonte debido a la propia rotación terrestre, ocultándose tras él.

Conviene plantar el equipo o situarse en el punto de observación con margen suficiente, dejando que los ojos se adapten con calma a la penumbra cambiante del crepúsculo vespertino mientras el fondo del cielo oscurece lo suficiente para contrastar con la luz reflejada por las llanuras rocosas del mundo interior.

Consejos para fotografiar Mercurio

Capturar con nitidez este esquivo objetivo mediante una cámara fotográfica exige abandonar los automatismos habituales de los teléfonos móviles. Un trípode firme se convierte en una herramienta indispensable, ya que cualquier vibración menor arruinará la toma durante las exposiciones necesarias.

Es recomendable emplear un objetivo de focal media o un teleobjetivo corto que permita encuadrar el paisaje crepuscular junto al punto brillante del planeta, añadiendo escala y profundidad artística a la composición.

Conviene disparar en formato RAW, ajustar manualmente el enfoque utilizando una estrella brillante previa como referencia y mantener sensibilidades ISO moderadas para evitar un ruido excesivo en el fondo del cielo. Integrar elementos del paisaje natural en la parte inferior del encuadre aportará contexto visual a un firmamento que, de otro modo, parecería un plano abstracto desprovisto de referencias espaciales.