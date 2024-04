Así son las imágenes más impactantes del eclipse solar

El eclipse solar total que ha tenido lugar este lunes, 8 de abril de 2024, sobre el que se pueden ver a continuación las mejores imágenes, ha proyectado una sombra que ha sumido en la oscuridad partes de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. También en las Islas Canarias occidentales y en partes de Galicia. Las temperaturas han bajado, los vientos han cambiado de dirección y algunos animales se han desorientado. El eclipse solar ha tenido lugar cuando la Luna se ha interpuesto entre la Tierra y el Sol.

En España, se ha visto en las islas más occidentales: El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria a partir de las 20:17 horas. En Galicia, desde Pontevedra y La Coruña, el eclipse se ha podido ver de manera parcial. El eclipse solar, que ha empezado en Estados Unidos poco antes de las 17:30 horas en España.

Los investigadores pueden utilizar este tipo de eclipse solar para estudiar la parte de la atmósfera superior del Sol, conocidas como corona, difíciles de estudiar. La corona supercaliente es tan tenue en comparación con la superficie solar que no puede verse desde la Tierra a menos que la luz del Sol esté totalmente bloqueada.

El Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos utilizará un reactor para seguir la trayectoria de la totalidad y observar la luz infrarroja de la corona, que ha dejado imágenes interesantes de este eclipse solar.

La corona es una fuente de viento solar, una corriente de partículas cargadas arrojadas al sistema solar que pueden afectar a nuestros sistemas de navegación y comunicación, satélites y redes eléctricas al provocar meteorología espacial sobre nuestro planeta.

La NASA también lanzará pequeños cohetes para estudiar cómo una parte de la atmósfera terrestre cargada eléctricamente, conocida como ionosfera, cambia en ausencia del sol durante un eclipse. Las señales de radio y GPS de los satélites y sistemas terrestres viajan a través de la ionosfera, por lo que sus cambios podrían afectar a la tecnología.

No hay establecida una duración estándar para un eclipse total. Sin embargo, siempre suele haber un lugar donde la totalidad dura más tiempo. Para el eclipse de este lunes, la duración máxima de la totalidad será de cuatro minutos y 28 segundos cerca de Torreón (México). Los eclipses totales más largos registrados han superado los siete minutos, que han dejado imágenes impactantes como las de este eclipse solar.

El espectáculo celeste comienza como un eclipse parcial. La Luna oscurecerá poco a poco parte del Sol durante un período de unos 70 minutos.

Justo antes de la totalidad, aparecerán puntos de luz alrededor de los bordes de la luna. Los científicos los llaman cuentas de Baily, en honor a uno de los primeros seguidores de eclipses. Son el resultado del movimiento de la luz solar a través de los valles de la superficie lunar y desaparecerán rápidamente, dejando un último punto brillante parecido a un diamante en un anillo.

Una vez que desaparece, el Sol adquiere la apariencia de un disco negro. La Luna bloqueará completamente el Sol durante 4½ minutos. Después, el proceso se invierte y el Sol vuelve a salir lentamente.

El Sol tiene 400 veces el diámetro de la Luna, pero está 400 veces más lejos, por lo que ambos parecen tener casi el mismo tamaño en el cielo. Cuando la Luna pasa en el punto justo entre la Tierra y el Sol, el astro queda bloqueado a la vista.

Take it all in.

We’re getting our first views of the 2024 total solar #eclipse as its shadow makes landfall in Mazatlán, Mexico. pic.twitter.com/FdAACmQGkm

— NASA (@NASA) April 8, 2024