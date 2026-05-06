Japón propuso un anillo lunar, pero China ya ha construido lo imposible: una central eléctrica en el techo del mundo

China ya ha construido lo imposible una central eléctrica en el techo del mundo, Japón propuso un anillo lunar, pero sus vecinos han actuado más rápidamente. Este tipo de obras son la máxima expresión de una serie de novedades que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Tocará empezar a pensar en soluciones que pueden acabar convirtiéndose en algo importante en estos días en los que queremos apostar muy claramente por una sociedad que cada vez está más y más automatizada. Se necesita la electricidad para el más básico de los procesos. De tal manera que tendremos que empezar a ver llegar algunos cambios destacados que pueden convertirse en un problema para muchos. Este tipo de elementos que llegan y que pueden convertirse en la antesala de algo más, acabarán marcando una diferencia importante. China ya ha construido lo que es imposible, un sistema energético que se sitúa en el punto del planeta más alejado.

Propuso Japón un anillo lunar

Japón es uno de los países que necesita más energía para funcionar, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y se traducirá en un cambio de ciclo importante.

Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada elemento puede ser esencial, tendremos que tener en consideración algunas situaciones del todo inesperadas que pueden ser claves para todos.

Este cambio de tendencia que tocará empezar a ver llegar, podría acabar siendo la antesala de algo más. De un giro importante que tendremos que visualizar y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Una novedad plena que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno en estos días en los que realmente vamos a enfrentarnos a determinados cambios de tendencia.

China ha construido una central eléctrica en el techo del mundo

En el techo del mundo se ha construido una central eléctrica que puede cambiarlo todo, sin duda alguna, se ha convertido en el elemento central de una serie de novedades esenciales que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de USGS nos explican un poco más esta increíble constricción que puede cambiarlo todo: «En 2012, la presa de las Tres Gargantas en China se hizo cargo del puesto número 1 de la mayor presa hidroeléctrica (en producción de electricidad), reemplazando a la central hidroeléctrica de Itaipú en Brasil y Paraguay. La presa de las Tres Gargantas tiene una capacidad de generación de 22.500 megavatios (MW) en comparación con 14.000 MW para la presa de Itaipú. Pero, durante un período de un año, ambas presas pueden generar aproximadamente la misma cantidad de electricidad debido a las variaciones estacionales en la disponibilidad de agua en el río Yangtze en China limitan la generación de energía en Three Gorges durante varios meses durante el año».

Siguiendo con la misma explicación: «La altura de Three Gorges es de unos 594 pies (181 metros (m)) y la longitud es de unos 7.770 pies (2.335 m). La presa crea el Embalse de las Tres Gargantas, que tiene una superficie de unas 400 millas cuadradas (1.045 kilómetros cuadrados) y se extiende aguas arriba de la presa unas 370 millas (600 kilómetros). En los Estados Unidos, la presa Grand Coulee en el río Columbia, Washington, es la más grande, con una capacidad de generación de alrededor de 6.800 MW (5o en general en todo el mundo)».

Un cambio a la hora de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que tenemos en nuestro poder. Estos expertos no dudan en aportarnos algunos detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en unos días en los que la electricidad cobra un importante protagonismo en estas próximas jornadas.

Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en unos días en los que realmente podremos empezar a tener en mente una situación del todo inesperada. Es momento de conocer lo que la tecnología puede hacer para un mundo cada vez más conectado a una electricidad que se genera en megaconstrucciones como esta.