Investigadores de Cambridge intentan resolver con ChatGPT por un enigma milenario: la respuesta les deja perplejos

Tal y como nos explican en el medio especializado TechnoScience: «Los investigadores plantearon este problema a ChatGPT-4, imitando primero las preguntas de Sócrates, y luego introduciendo deliberadamente errores, consultas y nuevas variantes del problema. Los investigadores esperaban que superara su desafío matemático regurgitando su «conocimiento» preexistente sobre la famosa solución de Sócrates. En cambio, pareció improvisar y, en un momento dado, incluso cometió un error típicamente humano. Cuando se le pidió a ChatGPT que duplicara el área de un rectángulo, afirmó que no existía ninguna solución geométrica, una respuesta incorrecta. Nadav Marco y Andreas Stylianides, los científicos responsables del estudio, interpretaron este error como una señal de que el modelo improvisaba sus respuestas. Publicada en la International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, su investigación sugiere que ChatGPT podría funcionar como un aprendiz, generando hipótesis a partir de sus conocimientos previos en lugar de recurrir a una base de datos. Esta capacidad de «razonar» ante un problema nuevo evoca el concepto educativo de zona de desarrollo próximo, que describe el espacio entre lo que un individuo sabe y lo que puede aprender con una guía adecuada. Los investigadores observan que ChatGPT, al responder de manera creativa a enigmas no encontrados durante su entrenamiento, muestra comportamientos similares a los de un alumno que explora una noción compleja con la ayuda de un profesor».

Siguiendo con la misma explicación: «El problema de la duplicación del cuadrado es un enigma geométrico clásico que se remonta a la Grecia antigua. Consiste en construir un nuevo cuadrado cuya área sea exactamente el doble que la de un cuadrado dado. Muchos piensan intuitivamente que basta con duplicar la longitud de los lados, pero en realidad esto cuadruplica el área. La solución correcta implica utilizar la diagonal del cuadrado original. En geometría euclidiana, la diagonal de un cuadrado de lado ‘a’ mide a√2. Si se toma esta diagonal como lado del nuevo cuadrado, su área será (a√2)² = 2a², es decir, exactamente el doble del área inicial a². Este problema ilustra la diferencia entre la intuición geométrica y el razonamiento matemático riguroso. Muestra cómo conceptos aparentemente simples pueden ocultar complejidades que requieren un enfoque analítico en lugar de empírico. En la educación matemática, este problema suele utilizarse para enseñar el teorema de Pitágoras y las propiedades de las raíces cuadradas, al mismo tiempo que desarrolla el pensamiento crítico frente a las aproximaciones visuales».