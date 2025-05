Increíble pero real: la oruga que devora a sus presas y se viste con los huesos de su presa para camuflarse

Hay una oruga que devora a sus presas y se viste con los huesos de presas para camuflarse de cualquier amenaza. La naturaleza puede llegar a sorprendernos de una forma que quizás hasta la fecha. Los animales pueden ser seres especialmente increíbles, en especial si tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos desconocemos si comportamiento de tal forma que debemos empezar a descubrirlo gracias a los avances científicos y a las publicaciones que no dejan de sorprendernos.

Todo el mundo que nos rodea está repleto de detalles que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante.

Devora a sus presas y se viste con sus huesos esta increíble oruga

Desde el medio especializado Discorver Magazine explican que: «Suena como un montaje para una película de terror: una oruga caníbal carnívora escondida en las sombras de una telaraña y vestida con los restos de su antigua presa. Pero esta increíble especie, apodada la «colectora de huesos» y previamente desconocida para los biólogos, es real y vive en una pequeña sección de bosque en la isla hawaiana de O’ahu. Para el equipo de investigación de la Universidad de Hawái en Mānoa, este descubrimiento extremadamente raro estuvo en proceso durante 20 años y sorprendió a todos los involucrados. «No es solo inesperado, es inimaginable», dice Dan Rubinoff. «Esta oruga no estaba en el radar de nadie. Se nos ocurrieron tantas explicaciones alternativas para lo que estaba sucediendo».

Siguiendo con la misma explicación: «Esta nueva especie de oruga forma parte del género Hyposmocoma, un grupo antiguo y diverso que solo se encuentra en Hawái. Se estima que esta especie en particular tiene al menos seis millones de años de antigüedad y es extremadamente rara, con solo 62 observadas en el campo en los últimos 20 años. El estudio, publicado en Science, explica cómo todo sobre el coleccionista de huesos es único y sorprendente. Son carroñeros depredadores y oportunistas que cenan con insectos capturados y debilitados en telarañas, incluso a veces robando y comiendo la comida almacenada por la araña. Si no pueden subsistir con otros insectos, la oruga recurrirá a canibalizar a uno de los suyos. El nombre del coleccionista de huesos proviene del hecho de que las orugas se cubren a sí mismas y a su carcasa de seda en partes de insectos no comestibles. Estas partes no comestibles son sobras recogidas de su última comida o piezas de arañas que antes llamaban a su red compartida hogar, un proceso que Rubinoff describe como «decorar o morir». El macabro camuflaje es parcialmente responsable de por qué los investigadores han tardado 20 años en anunciar este descubrimiento. Al principio, creían que era una coincidencia que estas orugas estuvieran cubiertas de trozos de insectos, asumiendo que era solo un peligro de vivir en las telarañas. Sin embargo, después de años de observación, el equipo se confió en que este comportamiento no era accidental y que, de hecho, habían descubierto una nueva especie».