Hallazgo histórico: descubierto en Cádiz un yacimiento con pisadas de animales africanos de hace 778.000 años

En la costa de Tarifa, en Cádiz, investigadores han identificado un yacimiento con más de 600 huellas fosilizadas de grandes mamíferos, algunas de ellas pertenecientes a especies que hoy asociamos con África, como jirafas y elefantes.

Este hallazgo, datado en 778.000 años, es el único en Europa continental con pisadas de este grupo zoológico y el tercero en el Mediterráneo, tras dos registros en Italia. Lo más llamativo es que las huellas están orientadas en ambos sentidos, lo que sugiere que la zona pudo haber sido un corredor natural de tránsito para estos animales.

Las huellas fósiles más antiguas del sur de Europa

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), en colaboración con expertos de varias universidades españolas y europeas, ha analizado el terreno y la antigüedad de las pisadas.

Según Eloísa Bernáldez, responsable del Laboratorio de Paleontología y Paleobiología del IAPH, «se han reconocido huellas de artiodáctilos, es decir, mamíferos ungulados cuyas extremidades terminan en un número par de dedos, como jirafas, uros y ciervos, además de proboscídeos, como elefantes, mastodontes y mamuts».

El hallazgo se produjo gracias a la alerta de un ciudadano que encontró las huellas y pensó que podían ser de dinosaurios. Tras las primeras prospecciones, los especialistas confirmaron que pertenecían a mamíferos del Pleistoceno temprano.

Los resultados del estudio han sido publicados en la revista Journal of Palaeogeography, en el artículo Early Pleistocene vertebrate tracks impressed on Oligocene beds from the southernmost Iberian Peninsula: palaeogeographic implications.

El análisis de este yacimiento aporta información clave sobre la presencia de grandes mamíferos en la zona y ayuda a reconstruir cómo eran los ecosistemas del sur de la Península Ibérica hace casi 800.000 años. En aquella época, el paisaje y el clima eran muy distintos a los actuales, lo que explicaría la presencia de especies que hoy se asocian con África.

Además, la distribución de las huellas sugiere que estos animales se desplazaban siguiendo rutas concretas, lo que apunta a un entorno donde las conexiones naturales entre Europa y África eran más accesibles que en la actualidad.

¿Cómo se pueden conservar las huellas fósiles de Tarifa?

Más allá de su valor científico, el yacimiento enfrenta un problema importante: su conservación. Las huellas se encuentran en una zona costera expuesta a la erosión y al tránsito de personas, lo que podría afectar su estado con el tiempo.

Además, al haberse formado en un sustrato arcilloso blando que después se endureció, su estructura es más frágil de lo que parece. Para evitar su deterioro, el proyecto Vestigium, financiado con fondos europeos, trabaja en su protección y en la difusión de su importancia histórica y científica.

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado que «estos resultados son una excelente oportunidad para reconocer la extraordinaria trayectoria del IAPH como instituto de investigación, realizando una labor incansable en la generación y transferencia de conocimiento».

Si se implementan las medidas adecuadas, el yacimiento podría abrirse al público en el futuro, permitiendo que tanto investigadores como visitantes puedan conocer de primera mano estas huellas fósiles.