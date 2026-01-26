Hallan fósiles que revelan la verdad sobre el fin de los dinosaurios: «Terminaron de una forma inesperada»

La verdad sobre el fin de los dinosaurios ha sido revelada con estos fósiles que han aparecido y han terminado de forma inesperada. El pasado de nuestro planeta es el nuestro, aunque el ser humano sea posterior a estos grandes animales, la realidad es que podemos estar compartiendo espacios. Cuesta creer que hace millones de años, la situación era muy diferente a la que tenemos ahora. En especial, cuando descubrimos que tenemos por delante una serie de peculiaridades que nos hacen pensar en unos cambios importantes.

Terminaron de forma inesperada

Estos fósiles revelan la verdad sobre el fin de los dinosaurios

El fin de los dinosaurios puede tener una explicación diferente, si tenemos en cuenta los descubrimientos fósiles que se han realizado. Estamos ante un descubrimiento que puede cambiarlo todo, de una forma que quizás nos costará creer en estos próximos días.

Tal y como nos explican los expertos de Scitechdaily: «Las capas rocosas en el noroeste de Nuevo México capturan un momento pasado por alto en el pasado profundo de la Tierra. En el miembro de Naashoibito de la formación Kirtland, los científicos identificaron signos de ecosistemas de dinosaurios activos y saludables que persistieron hasta poco antes del impacto del asteroide. Usando métodos de datación de alta precisión, el equipo determinó que estos fósiles tienen entre 66,4 y 66 millones de años, colocándolos en el límite Cretácico-Paleógeno, el tiempo asociado con el evento de extinción masiva. «Los dinosaurios Naashoibito vivían al mismo tiempo que la famosa especie Hell Creek en Montana y Dakotas», dijo Daniel Peppe, Ph.D., profesor asociado de geociencias en la Universidad de Baylor. «No estaban en declive, eran comunidades vibrantes y diversas. El registro fósil de Nuevo México pinta una imagen que contrasta fuertemente con las interpretaciones anteriores. En lugar de mostrar signos de debilidad, las poblaciones de dinosaurios en toda América del Norte eran saludables y variadas, con claras diferencias regionales. A través del análisis ecológico y biogeográfico, los investigadores encontraron que los dinosaurios en el oeste de América del Norte ocupaban distintas «bioprovincias», moldeadas por variaciones de temperatura en lugar de barreras físicas como ríos o cadenas montañosas. «Lo que nuestra nueva investigación muestra es que los dinosaurios no están saliendo de la extinción masiva», dijo el primer autor Andrew Flynn, Ph.D. ’20, profesor asistente de ciencias geológicas en la Universidad Estatal de Nuevo México. «Lo están haciendo muy bien, están prosperando y el impacto del asteroide parece noquearlos. Esto contrarresta una idea de larga data de que hubo este declive a largo plazo en la diversidad de los dinosaurios que condujo a la extinción masiva, haciéndolos más propensos a la extinción».

Siguiendo con la misma explicación: «El ataque de asteroides llevó la era de los dinosaurios a un cierre repentino, pero los sistemas ecológicos que dejaron atrás influyeron en lo que siguió, según los investigadores. En unos 300.000 años, los mamíferos comenzaron a diversificarse rápidamente, adaptándose a nuevas dietas, tamaños corporales y roles dentro de los ecosistemas en recuperación. Los patrones de temperatura que una vez dieron forma a las comunidades de dinosaurios continuaron en el Paleoceno, ayudando a guiar cómo la vida se recuperó después de la catástrofe global. «Los mamíferos supervivientes todavía conservan las mismas provincias biológicas norte y sur», dijo Flynn. «Los mamíferos en el norte y el sur son muy diferentes entre sí, lo que es diferente de otras extinciones masivas donde parece ser mucho más uniforme».