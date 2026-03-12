¿Es la fe una cuestión de espíritu o de neuronas? Durante siglos, las visiones místicas de figuras como Santa Teresa de Jesús se explicaron solo a través del dogma. Sin embargo, la ciencia moderna, mediante la neuroteología, ha comenzado a mapear qué ocurre exactamente en nuestro cerebro al rezar.

Los resultados no solo son fascinantes desde el punto de vista biológico, sino que revelan beneficios inesperados para nuestra estabilidad emocional.

¿Existe un «botón de Dios» en la cabeza?

Una de las preguntas más recurrentes en la ciencia actual es si el ser humano tiene un área cerebral diseñada específicamente para la religión. Investigaciones recientes, como las citadas por el biólogo Diego Golombek, sugieren que experiencias espirituales extremas podrían estar vinculadas a fenómenos neurológicos en el lóbulo temporal, donde «tormentas eléctricas» neuronales provocan percepciones alteradas que el sujeto interpreta como un contacto divino.

Sin embargo, la neurociencia ha desmentido que exista un único «botón de Dios». Estudios con resonancia magnética realizados a personas religiosas han demostrado que, al rezar, no se enciende una sola luz, sino que se activa todo el cerebro al completo. En este proceso participan el núcleo caudado, la ínsula y el lóbulo parietal, creando una red amplísima de conexiones que procesan la experiencia mística.

Un escudo natural contra la depresión

Más allá de la teoría, la práctica religiosa tiene efectos tangibles en el bienestar diario. El prestigioso investigador Andrew B. Newberg, pionero en este campo, ha documentado este mismo 2025 cómo la oración y la meditación rutinarias alteran físicamente la materia gris.

Los datos son claros: las personas que mantienen una práctica espiritual constante presentan menores niveles de depresión y ansiedad. Al rezar, activamos el córtex prefrontal, encargado de la atención y la toma de decisiones, lo que genera un efecto protector sobre nuestra salud mental. Lejos de negar la fe, la ciencia está demostrando que nuestro cerebro está perfectamente equipado y «cableado» para procesar la espiritualidad como una herramienta de equilibrio emocional.

El debate científico: ¿correlación o causa?

Como ocurre con toda disciplina emergente, la neuroteología no está libre de críticas. Expertos como Javier Bernácer piden cautela al interpretar estas imágenes. El hecho de que una zona del cerebro se «ilumine» durante la oración no es una prueba definitiva de que la fe sea la causa única de ese cambio físico.

Por ello, la ciencia actual se encamina hacia ensayos más estrictos para separar lo que es una reacción biológica de lo que pertenece al ámbito puramente cognitivo o personal.