Los expertos aclaran el tema: los paneles solares favorecen la vida de animales protegidos

De antemano, cualquiera pensaría que las placas solares serían participes de corromper la fauna y el ecosistema animal, pero se esta demostrando que están funcionando como refugios llenos de vida. Debajo de las placas crece vegetación que atrae a insectos; estos a atraen a los pájaros; y los pájaros a pequeños depredadores, generando una cadena de vida.

Refugio de los animales

Según un informe de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), avalados por la consultora ambiental independiente EMAT, los recintos fotovoltaicos son refugios llenos de vida. Un análisis de los parques fotovoltaicos de 2025, demostró que existía más vida animal dentro de los parques que en los campos agrícolas colindantes.

Debajo de estas placas se han encontrado aves comunes pero también especies protegidas: alcaraván, el sisón, la carraca, el mochuelo y el cernícalo primilla. Debajo se crea un ecosistema natural donde funciona la cadena trófica. Donde crece vegetación llegan los insectos; gracias a los insectos llegan los pájaros; los pájaros generan que lleguen aves más grandes como águilas, buitres, halcones y lechuzas.

Hay que aclarar que un parque de placas solares no es mejor condición de vida que un bosque natural para estos animales, pero hay que entender la circunstancias de estas zonas en concreto. En la mayoría de estos puntos, los terrenos eran utilizados como explotaciones agrarias, es decir, zonas llenas de pesticidas y herbicidas, empobrecidos visualmente por el usos de estos. Los parques tienen una serie de condiciones que mejoran la calidad del terreno, como la no utilización de pesticidas, prohibición de la caza, el no laboreo de la tierra y la casi total supresión de presencia humana (solo para visitas puntuales de mantenimiento).

Martín Behar, director de Estudios y Medio Ambiente de UNEF, señala como este cambio de vida para el terreno, está generando resultados muy positivos sobre la biodiversidad. Los estudios que se realizaron en España, fueron en Minglanilla (Cuenca), Revilla Vallejera (Burgos), Trujillo (Cáceres).

Resultados internacionales

A nivel internacional, existen muchos ejemplos de este tipo de fenómenos:

En Reino Unido , se llegó a la conclusión de que estos parques albergan mayor cantidad de biodiversidad que los terrenos agrícolas colindantes. En los parques que no se podaban los setos y se dejaba crecer la vegetación, se encontró el triple de pájaros que en los campos vecinos. RSPB y la Universidad de Cambridge fueron los encargados de realizar este estudio.

, se llegó a la conclusión de que estos parques albergan mayor cantidad de biodiversidad que los terrenos agrícolas colindantes. En los parques que no se podaban los setos y se dejaba crecer la vegetación, se encontró el triple de pájaros que en los campos vecinos. RSPB y la Universidad de Cambridge fueron los encargados de realizar este estudio. Un estudio de Lightsource BP, observó durante tres años a 1.700 ovejas en Australia. La mitad de las ovejas vivían en terrenos de pasto tradicional y las otras en los parques fotovoltaicos. Llegaron a la conclusión que este suceso se producía por el microclima que se creaba bajo las placas, donde las ovejas podían encontrar pasto seco, forraje seco y heno.

El proceso para que se genere este ecosistema, no esta sencillo y fortuito. Para que se pueda dar, se necesita mantener las cubiertas vegetales, usar ovejas como cortacésped y crear corredores ecológicos. La UNEF busca más ecosistemas que favorezca esta biodiversidad, y para ello han impulsado un Sello de Excelencia en Sostenibilidad, con la ayuda de expertos de WWF y SEO/Birdlife.