El agua es esencial para la vida en la Tierra y otros planetas y los científicos han encontrado amplia evidencia de agua en la historia temprana de Marte. Pero Marte no tiene agua líquida en su superficie hoy en día. Una nueva investigación de la Universidad de Washington en St. Louis sugiere una razón fundamental: Marte puede ser demasiado pequeño para retener grandes cantidades de agua.

Ya no queda agua en la superficie de Marte

Los estudios y análisis de teledetección de meteoritos marcianos que datan de la década de 1980 postulan que Marte fue una vez rico en agua, en comparación con la Tierra.

La nave espacial Orbital Viking de la NASA, y, más recientemente, los rovers Curiosity y Perseverance en tierra, devolvieron imágenes interesantes de paisajes marcianos marcados por valles fluviales y canales de inundación.

A pesar de esta evidencia, no queda agua líquida en la superficie. Los investigadores propusieron muchas explicaciones posibles, incluido un debilitamiento del campo magnético de Marte que podría haber resultado en la pérdida de una atmósfera espesa.

Un estudio publicado la semana del 20 de septiembre en Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere una razón más fundamental por la que el Marte de hoy se ve tan drásticamente diferente del «mármol azul» de la Tierra. Según asegura Kun Wang, autor principal del estudio y profesor asistente de ciencias de la tierra y planetarias en Artes y Ciencias, el destino de Marte se decidió desde el principio.

El tamaño de Marte determina su capacidad de retención de agua

Para el nuevo estudio, Wang y sus colaboradores utilizaron isótopos estables del elemento potasio (K) para estimar la presencia, distribución y abundancia de elementos volátiles en diferentes cuerpos planetarios. El potasio es un elemento moderadamente volátil, pero los científicos decidieron usarlo como una especie de trazador de elementos y compuestos más volátiles, como el agua.

Este es un método relativamente nuevo que diverge de los intentos anteriores de usar proporciones de potasio a torio (Th) recopiladas por teledetección y análisis químico para determinar la cantidad de volátiles que Marte alguna vez tuvo.

Wang y su equipo midieron las composiciones de isótopos de potasio de 20 meteoritos marcianos previamente confirmados, seleccionados para ser representativos de la composición de silicatos a granel del planeta rojo.

Es probable que haya un umbral en los requisitos de tamaño de los planetas rocosos para retener suficiente agua para permitir la habitabilidad y la tectónica de placas, con una masa superior a la de Marte. Las probabilidades de que haya agua en Marte son escasas, lo que podría limitar su habitabilidad.

