Lo comes todos los días es un alimento que cambiará para siempre con el cambio climático. Lo peor de este cambio climático no es sólo el tiempo que nos afecta estos días, sino que va un paso más allá. Estamos ante una situación que puede acabar siendo la que marcará estas próximas jornadas en las que todo puede ser posible. Será el momento de tener en consideración qué es lo que comemos y cómo lo hacemos de tal forma que quizás hasta el momento no sabíamos lo que podríamos provocar al planeta sin tener en cuenta lo que podemos hacer con este tipo de alimentos.

Nos hemos acostumbrado a tener de todo, en todas las épocas del año, de tal forma que realmente no sabemos en qué estación predomina tal alimento que ya es universal. En cualquier supermercado, podemos tener alimentos que llegan desde la otra parte del planeta. Como si fuera una nueva realidad que llega a toda prisa, estamos muy pendientes de algunos alimentos que, sin duda alguna, puede acabar siendo la antesala de algo más. Es hora de aprovechar al máximo cada uno de los alimentos que llegan y para hacerlo, nada mejor que estar atentos a estos cambios.

Hay alimentos que se verán afectados en gran medida por un cambio climático que realmente puede cambiarlo todo. De una manera que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Estamos ante una situación que modifica por completo todo lo que nos imaginaríamos.

La comida se ha convertido en el mejor aliado de una salud de hierro que llega a toda velocidad y que puede acabar siendo la antesala de algo más. Tendremos que empezar a cuidar algunos ingredientes que acabarán siendo los que marcarán estos días.

Estaremos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos harán descubrir este tipo de detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Esto que comemos cada día puede pasar a la historia y lo hará de tal forma que deberemos empezar a tener en cuenta.

Los expertos lanzan una importante alerta que puede acabar siendo lo que nos haga querer más y más este tipo de alimento. Todos los días lo estamos comiendo, pero hoy en día quizás estemos ante una excepción, el futuro estará lejos de este tipo de alimento.

El cambio climático nos afectará de lleno, en especial con la llegada de este tipo de alimentos que pueden ser los que nos hagan recordar que estamos ante lo mejor de un elemento que tiene los días contados. Con el cambio climático algunas cosechas se verán seriamente tocadas.

Los expertos del Journal of Dairy Science afirman que deberemos despedirnos de un ingrediente tan consumido en casi todas las casas como el queso: «n los sistemas lácteos semimontañosos a base de pasto, las sequías de verano con frecuencia reducen la disponibilidad de hierba, con implicaciones para el rendimiento animal, así como para la calidad de la leche y el queso. El objetivo de nuestro estudio fue investigar el efecto de una escasez simulada de forraje de verano en un sistema tradicional basado en pasto semimontanoso frente a un sistema basado en maíz con pastoreo a tiempo parcial. Durante un experimento de 19 semanas, 26 vacas Prim’Holstein y 14 Montbéliarde fueron bloqueadas en 4 grupos equilibrados de 10 vacas. Durante las primeras 8 semanas, 2 grupos fueron alimentados con una dieta a base de pasto (75% de hierba pastada, 25% de heno y concentrados) y el resto fue alimentado con una dieta a base de maíz (75% de ración mixta, 25% de hierba pastada). Durante las siguientes 11 semanas, un grupo en cada sistema de alimentación fue sometido a una reducción en la ingesta de hierba pastoreada y un aumento correspondiente en la alimentación en interiores, lo que resultó en un 50% de hierba pasto para vacas alimentadas con pasto y la eliminación de hierba pasto para vacas alimentadas con maíz. El rendimiento y la composición de la leche se registraron durante todo el ensayo, además de la ingesta individual en interiores. La ingesta de hierba se modeló para calcular la eficiencia del alimento y estimar las emisiones de metano. Al final del experimento, se muestreó leche a granel de cada grupo para análisis fisicoquímicos y microbiológicos y se procesó en quesos tipo Cantal. Después de 9 semanas de maduración, los quesos se sometieron a análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales descriptivos. Los resultados mostraron que la eliminación completa de la hierba pastada en el sistema basado en el maíz no tuvo ningún efecto en la producción de leche, pero afectó la eficiencia del pienso; la reducción del pasto en la dieta basada en pasto mantuvo mejor el rendimiento de la leche, mejor la eficiencia del alimento y redujo la intensidad de emisión de metano. La suavidad del queso aumentó con la proporción de hierba en la dieta, y se correlacionó positivamente con la proteólisis primaria (descomposición de αS1-caseína y β-caseína), pero se relacionó negativamente con la relación C16:0/C18:1 y el punto de fusión calculado de la grasa. El queso de vacas alimentadas con más hierba pasteada era el más amarillo y tenía los sabores más pronunciados, así como recuentos más altos de lactobacilos heterofermentativos y bacterias del ácido láctico. La eliminación de la hierba de la dieta a base de maíz condujo a un queso que era menos amarillo y tenía menos sabor, en línea con los niveles más bajos de proteólisis secundaria. En conclusión, nuestro estudio sugiere que mantener hierbas frescas en las dietas a base de maíz es crucial para mantener la calidad del queso sin perjudicar el rendimiento animal. En los sistemas basados en el pasto, la complementación con la alimentación en interiores puede tener efectos limitados en la calidad del producto, pero promueve el mantenimiento del rendimiento de los animales».