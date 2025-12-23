Estupefacción en la comunidad científica: África se divide en dos y formará un nuevo océano

La revista National Geographic ha confirmado que África se está fragmentando lentamente en dos placas tectónicas: la somalí, de menor tamaño, y la Nubia, más extensa. Este proceso, que se desarrolla de manera constante, culminará con la separación del continente y la formación de un nuevo océano entre ambos bloques terrestres.

El movimiento divergente entre las placas somalí y nubia es impulsado por dinámicas internas de la litosfera terrestre, como el flujo del manto y el desplazamiento de roca parcialmente fundida bajo la superficie. El artículo asegura que la ruptura está asociada al Sistema de Rift de África Oriental, una de las grietas más largas del planeta, que atraviesa países como Etiopía, Kenia, la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi y Mozambique.

Una grieta de más de 30 millones de año

Un estudio publicado en 2023 en el Journal of Geophysical Research profundiza en los factores que alimentan el crecimiento de esta vasta fractura tectónica. La grieta se originó en la región de Afar, al norte de Etiopía, hace aproximadamente 30 millones de años y se propaga hacia el sur a un ritmo de entre 2,5 y 5 centímetros por año.

Según la geóloga Lucía Pérez Díaz, del Grupo de Investigación de Fallas Dinámicas del Royal Holloway College, “la actividad a lo largo de la rama oriental del Valle de Rift, que recorre Etiopía, Kenia y Tanzania, se hizo evidente cuando apareció de forma repentina una gran fisura en el suroeste de Kenia”. África se encuentra sobre una zona tectónica activa, conocida como el Gran Valle del Rift, que incluye tanto terrenos emergidos como fondos oceánicos.

Se formará un nuevo océano en África

Pérez Díaz explica que, cuando se complete la fractura, “un nuevo océano comenzará a formarse y, en decenas de millones de años, el lecho marino avanzará a lo largo de toda la grieta”. Estudios de 2020 realizados por Virginia Tech sugieren que los primeros océanos podrían emerger en el norte del Rift, donde la extensión es más rápida, según la profesora D. Sarah Stamps.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en 2005, cuando una grieta de 60 kilómetros se abrió súbitamente en el oeste de Etiopía, desplazando el terreno dos metros en cuestión de minutos, un proceso que normalmente tomaría siglos. Este tipo de fenómenos recuerda que el planeta está en constante cambio: al igual que los glaciares se derriten o los desiertos avanzan, la separación de África es una transformación irreversible que ocurre bajo nuestros pies, aunque a escala humana parezca imperceptible.