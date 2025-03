Esta playa parece de otro planeta: su agua brilla en la oscuridad como si hubiera luciérnagas

El agua de esta playa brilla como hubiera luciérnagas, este lugar parece de otro planeta y está en España. Podemos descubrir un lugar que puede convertirse en un extra de buenas sensaciones que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un tipo de detalle que puede ser el que atraiga toda nuestra atención para poder apostar claramente por un tipo de detalle que puede ser significativo.

Buscamos apostar claramente por un tipo de elemento que puede ser el que atraiga toda nuestra atención, de la mano de un tipo de detalle que nos acompañará de una manera increíble. Tendremos que estar pendientes de un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Una playa que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que serán los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Un viaje cerca de casa es algo que puede descubrirnos la magia de un lugar que por la noche se ilumina.

Parece de otro planeta esta playa

Hay una playa que parece de otro planeta y puede acabar siendo la que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar. Un cambio importante que hasta la fecha no esperábamos que se hiciera realidad.

Hemos empezado a descubrir una España que es un polo de atracción de muchas personas que llegan a nuestro país en busca de ese paisaje, clima y gastronomía que puede convertirse en uno de los más llamativos. No necesitamos ir lejos para dejarnos seducir por un rincón que es pura magia.

Las playas son uno de los principales atractivos de nuestro país, pero no es lo único que podemos empezar a ver. Sin duda alguna, nos espera un tipo de viaje que se convertirá en esencial. Podemos empezar a tener un extra de buenas sensaciones con un paisaje realmente sorprendente.

Llega un momento en el que necesitamos un poco de naturaleza y para conseguirlo nada mejor que un tipo de detalle que puede llegar a ser el que marque un antes y un después.

Su agua brilla en la oscuridad como si hubiera luciérnagas

Las luciérnagas pueden hacer acto de presencia en este lugar de España que parece sacado de otro planeta. Un buen recorrido que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Tocará ver este lugar que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Viajar cerca de casa puede ser lo que nos invite a ver esta playa que se ilumina por la noche y es un auténtico espectáculo.

La playa de la Carnota se ha convertido en este tipo de elemento que puede ser el que marque la diferencia. Tal y como nos indican desde turismo Galicia esta playa: «Este extenso arenal se ubica en el Concello de Carnota, ocupando 7 kilómetros de su costa. Estos 7 kilómetros de playa hacen de la playa de Carnota la playa más larga de Galicia y en una de las más grandes de España. La población de Carnota tiene alrededor de 3.957 habitantes (en el año 2019). Este municipio, situado en la parte baja de “A Costa da Morte”, está rodeado de los ayuntamientos de: Muros, Dumbría y Outes y tiene una extensión de 70,90 km²».

Siguiendo con la misma explicación: «Quizás el acceso más conocido (y por tanto más transitado) es el de A Boca do Río. Para localizarlo tendrás que ir por la carretera AC-550 y fijarte en el desvío señalizado para Boca do Río. Acceso situado casi en el centro de la playa y con varias zonas en las que poder dejar tu coche (en los meses de julio y agosto ve tempranito porque por la tarde encontrar sitio para aparcar no te resultará tan sencillo). En el acceso a la playa encontrarás zonas de pinar con un pequeño parque infantil y mesas de merendero bajo los árboles. Es una buena zona si no quieres pasar las horas centrales del día a pleno sol. Cerca de la playa encontrarás un pequeño kiosco y la zona de duchas para poder refrescarte. Aquí encontrarás rocas y arena fina y blanca en el lugar de la desembocadura del río Valdebois. Un paraje natural, ideal para ir en familia, sobre todo cuando hay marea baja y los niños pueden disfrutar de las pozas que se forman al bajar la marea, buscar cangrejos, jugar con la arena o bañarse en pequeñas piscinas. Solo hay que tener en cuenta la marea, conocerla y vigilarla, para poder disfrutarlo de forma placentera. Ya que las corrientes que se forman en el río Valdebois al subir la marea pueden dar algún susto. Hay que prestar atención para no quedar incomunicado si te vas de paseo por la playa y tu toalla la has dejado al otro lado de rio».