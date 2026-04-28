El enigmático descubrimiento dentro de las pirámides de Egipto: podría esconder un acceso oculto

Las pirámides de Egipto, concretamente la de Micerino en Giza, siguen guardando muchos secretos y uno de ellos parece que va a salir a la luz en breve. Varios investigadores de la Universidad de El Cairo y la Universidad Técnica de Múnich han localizado dos espacios internos, que podrían revelar la existencia de una nueva entrada secreta.

Para analizar la estructura, el equipo utilizó radar de penetración terrestre, ultrasonidos y Tomografía de Resistividad Eléctrica y técnicas no invasivas para detectar huecos ocultos en estas superficies. El especialista de la universidad alemana, Christian Grosse, explicó que «el método que desarrollamos permite obtener conclusiones muy precisas sobre el interior sin dañar la estructura».

En 2019, el investigador Stijn van den Hoven ya planteó la posibilidad de una segunda entrada justo en ese punto. Ahora, con los nuevos datos, refuerzan esa hipótesis. Desde 2015, el proyecto ScanPyramids emplea tecnología avanzada para estudiar las pirámides de Egipto, lo que permitió en 2023 descubrir un corredor desconocido en la Gran Pirámide de Giza.

Pirámides de Egipto

La pirámide de Micerino es la más pequeña de las tres grandes pirámides que hay en Giza (Egipto) y fue construida para el faraón de la Cuarta Dinastía, aunque fue finalizada en el siglo XXI a. C. Fue descubierta en 1837 por el militar y explorador británico Richard William Howard Vyse.

Fue excavada a principios del pasado siglo, pero desde entonces no se había realizado una investigación similar. Originalmente tenía una altura de entre 65 y 66 metros, pero en la actualidad son 61-62 metros por la pérdida de su recubrimiento y tiene 108,5 metros de base.

Uno de los rasgos más llamativos son los bloques de granito rojo, en lugar de la tradicional caliza blanca, con los que está revestida la pirámide. Además, una zona lisa en la fachada oriental es lo que lleva años despertando el interés de los expertos por su similitud con la entrada principal situada en el norte.