Turquía rompe las leyes naturales: crea un material adhesivo como una pegatina que transforma una pared en un jardín

Una diseñadora de Turquía ha creado un método para que las plantas crezcan en las fachadas rotas de las ciudades. Yasemin Keyif, investigadora de la Universidad de Bahçeşehir en Estambul, propone usar el propio deterioro de los edificios como base para la vegetación. Su idea evita las costosas obras de jardinería y se centra en colocar un elemento biodegradable directamente sobre los desperfectos de los muros.

Este sistema consiste en una pegatina ecológica que se adhiere a las grietas para generar pequeños ecosistemas. La presentación de este trabajo se realizó en la muestra UNFOLD 2026 de la Domus Academy durante la Semana del Diseño de Milán.

Esta iniciativa no es un proyecto del gobierno turco, sino una investigación académica que explora las posibilidades de la arquitectura sostenible. El invento aprovecha la degradación del hormigón para activar un proceso natural de fijación y crecimiento vegetal.

La pegatina turca que transforma una pared en un jardín

La estructura de esta pieza prescinde por completo de plásticos o componentes sintéticos. Para fabricar el cuerpo de la pegatina, la autora utiliza una mezcla de pasta de papel, turba de coco, perlita y semillas.

El sistema para fijar el producto a la pared, fundamental para que no se caiga con la lluvia, se basa en una mezcla de goma arábiga, metilcelulosa y glicerina. Esta combinación de ingredientes naturales se agarra con fuerza a los ladrillos y mamposterías dañadas sin contaminar el entorno.

La aplicación de este recurso destaca por ser sumamente sencilla y manual. El proceso solo requiere humedecer el dispositivo, moldearlo con las manos y presionarlo directamente contra el hueco o la grieta del muro.

Las semillas, integradas en la propia masa, germinan al recibir humedad y meten sus raíces en el interior de los desperfectos de la fachada. La biología de la planta aprovecha la rotura del edificio para asentarse de manera firme y natural.

Un sistema que utiliza las grietas como suelo fértil

El barrio histórico de Karaköy, una zona muy densa de Estambul, Turquía, fue el escenario para probar esta tecnología. El estudio de la diseñadora clasifica los daños de las fachadas en cuatro niveles, desde pequeñas fisuras en el revoque hasta fallas estructurales graves.

Los análisis demuestran que los muros con roturas más importantes ofrecen un mejor agarre para el compuesto orgánico. De este modo, la zona más vieja y estropeada de la calle se convierte en el lugar más fértil para la vegetación.

El objetivo de este trabajo busca cambiar la relación entre el cemento y la naturaleza en el día a día. Los edificios, según explican las informaciones del medio especializado Yanko Design, deben dejar de ser bloques cerrados para convertirse en puntos de encuentro con la biodiversidad. Los entornos urbanos ya tienen insectos, musgos y aves que viven en los rincones olvidados, por lo que este diseño solo les facilita un soporte físico en vertical.

El proyecto Green Anarchy formó parte de la UNFOLD 2026, muestra internacional que organiza cada año la Domus Academy bajo el lema de diseñar a través del conflicto y la fricción.