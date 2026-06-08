El océano demostró su poder desde el espacio: un satélite registró una ola de casi 20 metros de altura

El satélite SWOT (Topografía Oceánica y de Aguas Superficiales) de la NASA y la agencia espacial francesa CNES registró una ola de casi 20 metros de altura, equivalente a un edificio de seis pisos, durante una tormenta en el Pacífico Norte el 21 de diciembre de 2024. El objetivo de la misión estudiar la superficie del agua para conocer las olas en profundidad, sobre todo en lo que respecta a su dirección y la forma de transportar energía por la Tierra.

Antes de este hallazgo, varios satélites habían registrado olas oceánicas desde 1991, pero ninguno había documentado de forma tan clara una ola de semejante magnitud en mar abierto. Esto no significa que no hayan existido olas más altas en el pasado, sino que captarlas exactamente en el momento y lugar adecuados resulta extremadamente complicado. La inmensidad de los océanos, el constante desplazamiento de las tormentas y las limitaciones en las trayectorias de los satélites dificultan enormemente este tipo de observaciones.

La ola de 20 metros registrada en el Pacífico Norte

Lo más sorprendente del fenómeno no fue únicamente la enorme altura alcanzada por la ola, sino también la distancia que recorrió la energía que la generó. Las olas originadas por la tormenta tropical Eddie evolucionaron hasta convertirse en un potente «tren de olas» capaz de viajar miles de kilómetros.

Los análisis realizados revelan que esta energía marina recorrió cerca de 24.000 kilómetros. La ola de 20 metros se originó en el Pacífico Norte y, desde allí, atravesó extensas áreas oceánicas, cruzó el Paso Drake, entre Sudamérica y la Antártida, y finalmente alcanzó regiones del Atlántico tropical.

«Las olas generadas por el viento pueden alcanzar tamaños extremos, afectando todas las actividades en el mar y en la costa. Con pocas o ninguna medición directa de las olas más extremas, existe mucha incertidumbre sobre los peligros costeros y la seguridad de la infraestructura oceánica y costera existente y futura», señalan los autores de la investigación.

El estudio también permitió detectar que algunos modelos tendían a exagerar la intensidad energética de determinadas olas de gran longitud. Gracias a las observaciones directas proporcionadas por SWOT, los científicos pueden corregir estas estimaciones y perfeccionar las simulaciones para que reflejen con mayor precisión las condiciones reales del océano.

«Las mediciones de alta precisión del nivel del mar realizadas por el satélite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) han permitido obtener datos detallados sobre la altura y la longitud de las marejadas oceánicas. Los investigadores descubrieron que, durante las tormentas más intensas, las olas largas adquieren gran parte de su energía a partir de olas más cortas y empinadas, un proceso que favorece la formación de olas gigantescas. Posteriormente, estas olas de gran longitud se desplazan a grandes distancias en forma de marejadas.

El análisis de estas marejadas proporciona información valiosa sobre las características de las tormentas extremas, incluyendo su período dominante. Además, el estudio corrigió una importante discrepancia en los modelos existentes, que sobreestimaban hasta veinte veces la energía de las olas oceánicas más largas. Este avance mejora la comprensión de la dinámica oceánica y tiene aplicaciones directas en la meteorología marina, la ingeniería costera y oceánica», explican los investigadores del estudio en la revista PNAS.

Paso Drake

El Paso de Drake es una de las zonas marítimas más extremas del mundo, conocido por sus condiciones meteorológicas y oceanográficas severas. Se encuentra entre el extremo sur de América del Sur (cabo de Hornos) y la Antártida, conectando el océano Atlántico con el océano Pacífico.

Los intensos vientosdel oeste circulan sin obstáculos alrededor del hemisferio sur, lo que genera olas muy altas y mar muy agitado. Asimismo, la profundidad del Paso de Drake permite el libre movimiento de grandes masas de agua, lo que favorece la circulación oceánica global.

SWOT

SWOT cubre prácticamente toda la superficie terrestre comprendida entre los 78° de latitud sur y los 78° de latitud norte al menos una vez cada 21 díase. En el corazón de la misión se encuentra un instrumento de nueva generación denominado interferómetro de radar de banda Ka (KaRIn), considerado un gran avance tecnológico en la observación oceánica.

Este sistema emite pulsos de radar que se reflejan en la superficie del agua y recoge las señales de retorno mediante dos antenas situadas a ambos lados del satélite. Gracias a esta configuración, es posible calcular con gran precisión la altura de la superficie del agua en dos franjas simultáneas, cada una de aproximadamente 50 kilómetros de ancho.

El Dr. Ardhuin concluye: «Nuestro siguiente paso es vincular los hallazgos con el cambio climático. Lo comprobaremos mediante modelos. Ahora podemos rastrear las tendencias de intensidad de las tormentas a lo largo del tiempo. El cambio climático puede ser un factor determinante, pero no es el único. En la costa, las condiciones del lecho marino también influyen en las olas, por ejemplo, y estas tormentas de gran magnitud son poco frecuentes (ocurren aproximadamente una vez cada década), lo que dificulta demostrar las tendencias».