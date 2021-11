Este viernes valdrá la pena madrugar para ver el amanecer, pues se podrá observar el eclipse lunar parcial más largo en casi 600 años. Según la NASA, también será el más largo del siglo XXI. El eclipse comenzará a las 7:03 am, pero no será visible hasta las 8:03 am. En España, se podrá apreciar durante poco tiempo y a simple vista si el cielo está despejado, aunque se recomienda el uso de binoculares o pequeños telescopios para disfrutar al máximo del espectáculo, especialmente, del color rojizo de la Luna. En determinadas zonas, será normal que no se aprecie nada del fenómeno si no es con la ayuda de un buen telescopio.

El eclipse lunar parcial más largo de los últimos 580 años

Durante un eclipse lunar parcial, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la sombra de la Tierra (llamada umbra) cubre la Luna. Durante el evento, solamente se verá un pequeño fragmento de nuestro satélite, pues la sombra de la Tierra ocultará el 99,1% de su superficie.

El eclipse comenzará el 19 de noviembre en penumbra (la parte exterior de la sombra) a las 7:03 am. La Luna entrará en la umbra a las 8:03 am.

El pico será a las 10:03 am y saldrá de su fase a la 13:03 p.m., 6 horas después, aunque estos dos eventos, desafortunadamente, no serán visibles desde España. El paso de la Luna por la umbra durará 3 horas, 28 minutos y 23 segundos.

Dónde y cómo ver el eclipse parcial de Luna

El eclipse comenzará a verse a las 8:03 am, cuando la sombra de nuestro planeta comience a cubrir la Luna. La parte lunar en sombras se verá muy oscura y, a partir de allí, comenzará a aumentar la fase hasta cubrir casi la totalidad del satélite.

También se podrá observar un ligero tono rojizo en la Luna, debido a la incidencia de la luz solar, que pasa a través de la atmósfera. Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera en el momento del eclipse, más rojiza se verá la Luna, debido a un fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh.

Según los datos de la NASA, habrá 179 eclipses más en las próximas ocho décadas, con un promedio de 2 por año. Por lo tanto, tendremos la oportunidad de ver bastantes eclipses en los años venideros. El próximo eclipse será el 16 de mayo de 2022.

