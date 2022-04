La plataforma de hielo Glenzer Conger, una masa de hielo del tamaño de Nueva York, acaba de colapsar y caer al océano. Los científicos indican que, si bien este evento no tendrá un impacto significativo en el aumento del nivel del mar, esta es una región que históricamente ha sido muy estable. Este desprendimiento inusual en una zona libre de colapsos, concuerdan los expertos, no es un buen presagio. No olvidemos que la Antártida está sufriendo de forma continua las consecuencias del cambio climático.

Un derretimiento inusual en una zona sin colapsos

La Cordillera Transantártica separa el continente en dos zonas: la Antártida Oriental y la Occidental. En el área occidental son comunes los derretimientos de hielo y la caída de grandes plataformas de hielo, pero en la zona oriental, más fría y seca, los colapsos de las plataformas de hielo son insólitos.

El desprendimiento de la plataforma de hielo Glenzer Conger, en la Antártida Oriental, es el primero en esta área en la historia humana. Lo que ocurrió fue que hubo un período de temperaturas inusualmente elevadas en la región este año, hasta un 40°C más alto que lo habitual.

Peter Neff, glaciólogo de la Universidad de Minnesota, dijo que la plataforma se ha estado reduciendo desde la década de 1970, pero el derretimiento acelerado de esos días precipitó su colapso el 15 de marzo.

Este es uno de los eventos más significativos en la Antártida

Catherine Colello Walker, una científica planetaria y terrestre de la NASA y de la Institución Oceanográfica Woods Hole, dijo que el derrumbe de la plataforma de hielo Glenzer Conger es el evento más significativo de la Antártida desde el colapso de plataforma de hielo Larsen B. La investigadora también opinó que este evento por sí mismo no tendrá consecuencias, pero es una señal de lo que está por venir.

La caída fue el segundo de tres eventos de desprendimiento este mes en la región. Desde principios de mes, se ha fragmentado el hielo y se han creado varios icebergs inmensos. Uno de ellos, el llamado C-37, mide 14,8 por 5,6 kilómetros.

Según explicó Neff, las plataformas de hielo de la Antártida actúan como una especie de amortiguador y evitan que se derritan los glaciales, pues los aíslan del agua del mar. Si los glaciales de esta zona oriental de la Antártida se derriten, esto podría contribuir a un gran aumento en el nivel del mar a escala global.

