Los científicos no dan crédito: un giro en el Teorema de Pitágoras confirmaría que todo es un fraude

No dan crédito los científicos

Este giro en el teorema de Pitágoras confirmaría que todo es un fraude

Pitágoras quizás no fue el descubridor de este famoso teorema que tiene su nombre. Tal y como nos explican desde el DailyMail: «Un descubrimiento reciente sugiere que el teorema de Pitágoras podría ser el caso de plagio más antiguo conocido del mundo. Al antiguo filósofo griego, nacido en el año 570 a. C., se le atribuye la creación de las matemáticas que ayudan a encontrar el lado que falta de un triángulo rectángulo. Pero un matemático moderno descubrió una antigua tablilla babilónica con el concepto que se anterioría al nacimiento de Pitágoras en más de 1.000 años. La evidencia se tradujo de una tablilla de arcilla etiquetada YBC 7289, formada entre 1800 y 1600 a.C., que utiliza los principios del teorema de Pitagórico para calcular la longitud de una diagonal dentro de un rectángulo. Los expertos creen que el antiguo filósofo griego puede haber escuchado sobre el teorema de boca en boca y lo popularizó, pero aún así lo hizo suyo».

Por lo que podríamos estar ante uno de los grandes fraudes de la humanidad: «Cuenta la leyenda que Pitágoras descubrió «su teorema» en un palacio. Cuando estaba aburrido, estudió las baldosas cuadradas de piedra e imaginó triángulos rectángulos dentro de los azulejos. Reconoció que el área de los cuadrados en las longitudes laterales era igual al cuadrado en la hipotenusa. A partir de esta observación, creía que lo mismo sería cierto para los triángulos rectángulos de longitudes laterales desiguales. Algún tiempo después de esta experiencia, llegó a la prueba de su teorema por el método deductivo. El matemático Bruce Ratner, que realizó la investigación, tiene un doctorado en Estadística Matemática y Probabilidad de la Universidad de Rutgers. Escribió: «Hay evidencia concreta (no cemento Portland, sino una tablilla de arcilla) que indica indiscutiblemente que el teorema de Pitágoras fue descubierto y probado por matemáticos babilónicos 1000 años antes de que naciera Pitágoras».

Es decir, es muy anterior a lo que se pensaba inicialmente, por lo que las matemáticas tal y como las conocemos vienen de mucho más lejos y quizás no sea de los únicos descubrimientos que se haga en este mismo yacimiento.