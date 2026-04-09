Los científicos no dan crédito: encuentran el lugar exacto donde surgió el Homo sapiens y no es el que pensábamos

Durante décadas, la ciencia defendió una idea bastante clara: que el Homo sapiens nació en un lugar concreto de África. Sin embargo, nuevos estudios están cambiando esa visión. Lejos de un único punto de origen, los investigadores creen que nuestra especie surgió en varias zonas del continente.

El origen no está en un único lugar

Tradicionalmente, se pensaba que el Homo sapiens había surgido en África oriental, más concretamente en el Cuerno de África, con países como Etiopía, Uganda, Kenia o Somalia, entre otros. En estos países es donde se han encontrado algunos de los fósiles más antiguos.

Sin embargo, investigaciones recientes apuntan a que, en lugar de un único origen, distintas poblaciones humanas repartidas por África habrían evolucionado de forma paralela pero conectada.

Esto supone un cambio radical respecto a la idea clásica del punto exacto donde comenzó todo.

África es la cuna de la humanidad

A pesar de este nuevo descubrimiento, hay algo que no cambia y es el consenso de los científicos, que sigue situando el origen del Homo sapiens en África.

Los datos genéticos y fósiles coinciden en que nuestra especie apareció hace entre 200.000 y 300.000 años en el continente africano.

Pero ahora se plantea que ese origen fue más bien una red de poblaciones que estaban conectadas entre sí, en lugar de un único grupo fundador.

Fósiles clave

Descubrimientos en diferentes puntos de África han sido clave para replantear esta cuestión. Restos encontrados en Etiopía, como los de Omo Kibish, muestran que los humanos modernos ya existían hace más de 200.000 años.

Pero otros hallazgos al norte y sur del continente sugieren que distintas poblaciones evolucionaban al mismo tiempo, aportando rasgos que acabarían definiendo al Homo sapiens.

Esto refuerza de forma clara la idea de una evolución distribuida en distintos puntos y no en un lugar exacto.