Los científicos no dan crédito: aparecen extraños anillos que pueden ser mensajes de «otra inteligencia»

Aparecen extraños anillos que pueden ser mensajes de otra inteligencia, los científicos no dan crédito a lo que acaban de descubrir. Tenemos por delante una serie de retos en un futuro no muy lejano que pueden cambiarlo todo, sin duda alguna, nuestro planeta y los que quedan por descubrir se convertirán en la puerta de entrada a una novedad importante. Los científicos no dudan en reconocer cada vez más a unos fenómenos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Estos extraños anillos que parece que no son fruto de la propia naturaleza, sino que parte de una inteligencia que quizás hasta el momento no hubiéremos tenido en consideración. Estamos ante un cambio de ciclo en toda regla que puede traernos noticias desde otras partes del mundo o del universo, por lo que quizás hasta el momento no sabíamos lo que podría significar este anillo que parece que nos trae noticias del todo inesperadas. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden hacernos pensar que más allá de la ciencia ficción, está la ciencia pura y dura.

La realidad siempre supera la mejor de las ficciones posibles, sobre todo, si tenemos en consideración algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de dejar salir algunos cambios que pueden hacernos pensar en un giro radical que hasta el momento no esperaríamos.

La ciencia parece que está avanzando en ese punto en el que seremos conscientes de que llegan algunas novedades que pueden ser claves y que para nosotros acabarán consiguiendo un plus de buenas sensaciones. Es hora de dejar salir un importante cambio de mentalidad en estos días que pueden acabar generando más de una sorpresa.

Estamos ante un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marque estos días que tenemos por delante. Una novedad destacada que puede ser lo que nos afecte de lleno en estos días. El futuro parece que nos lleva a buscar vida más allá de la vida, en el interior de nuestro planeta, quizás pensando en ese pasado en el que tuvimos visita. La teoría de los antiguos astronautas cobra cada vez más fuerza con lo que ponen sobre la mesa estos expertos.

Otra inteligencia podría estar detrás de uno de esos descubrimientos que ponen los pelos de punta. Los expertos no dan crédito a lo que nos está esperando, con ciertas novedades que, sin duda alguna, acabarán siendo los que marcarán estos días que hasta el momento no hubiéremos tenido en consideración.

La comunicación no verbal, sino a través de burbujas, ha hecho saltar las alarmas, al descubrirse otra forma de comunicarse entre ellos que el ser humano no contemplaba. Debajo del agua puede haber más vida e inteligencia de la que nos imaginaríamos. Tal y como nos explican estos expertos de un reciente estudio publicado en Marine Mammal Science: «Durante mucho tiempo se sabe que las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) generan burbujas al golpear físicamente la interfaz aire-agua o liberar aire a través de los orificios o la boca. Melville (1851) fue el primero en notar esta propensión al escribir «los jorobas agitaron el agua… haciendo más espuma y aguas bravas gay que cualquiera de ellos». En el Mar de Noruega, un ballenero observó una ballena jorobada que «parecía sumergirse una corta distancia por debajo de la superficie del agua y luego liberar aire mientras nadaba en círculo. La burbuja ascendente se elevó a la superficie como una gruesa pared de burbujas de aire, y estas formaron una red» (Ingebrigtsen 1929). Los primeros estudios formales del uso de la burbuja de ballena jorobada comenzaron en el Pacífico Norte a finales de la década de 1960 (Jurasz y Jurasz 1979), seguidos de una descripción en el Atlántico Norte (Hain et al. 1982). Investigaciones posteriores en muchas especies de cetáceos ha demostrado que producen burbujas de varias formas, tamaños y complejidades. Una revisión reciente sobre la producción de burbujas (con un enfoque en los odontocetos) clasifica esta amplia diversidad de estructuras de burbujas en varias categorías: senderos, ráfagas, nubes y anillos (Moreno y Macgregor 2019)».

Siguiendo con la misma explicación: «La producción de burbujas puede ocurrir en una variedad de contextos de comportamiento. Las ballenas jorobadas macho usan burbujas en los terrenos de reproducción durante las exhibiciones agonistas donde compiten por la proximidad a una hembra. Estas expulsiones de aire por el soplo y la boca generalmente producen ráfagas o cortinas (Baker y Herman 1984) que se cree que sirven como «muestras de ferocidad» y posiblemente para desorientar a las ballenas intrusas (Baker y Herman 1984; Helweg et al. 1992). Las burbujas liberadas por la boca se generan después de tragar aire en la superficie (Baker y Herman 1984) y posiblemente a través de una conexión laríngeo-oral, que puede permitir «exhalaciones orales» de nubes de niebla fina (Reidenberg y Laitman 2007). También se ha observado exhalación de burbujas de agujero entre las parejas de madre jorobada y ternero cuando descansan pasivamente (Ejrnæs y Sprogis 2021). Se ha observado ballenas jorobadas machos liberando burbujas dirigidas al área genital mamaria femenina en los cinos de reproducción (Jones et al. 2022). En los terrenos de alimentación, las ballenas jorobadas usan burbujas para pastorear, acorralar y concentrar presas (Hain et al. 1982; Jurasz y Jurasz 1979; Wiley et al. 2011). Las burbujas producen una fuerte barrera acústica, visual y mecánica que las presas escolares son reacias a cruzar (Sharpe y Dill 1997). Estas estructuras de barrera pueden ser simples, como en el caso de las ráfagas, que se crean por una liberación repentina y contundente de muchas burbujas pequeñas (Baker y Herman 1984; Rountree et al. 2022). Los plumones o columnas a menudo forman una corriente de aire continua que se puede producir como una matriz vertical cuando las ballenas están estacionarias, o una matriz horizontal cuando la ballena se está moviendo».