Las emisiones mundiales procedentes de los combustibles fósiles podrían experimentar un ligero descenso en 2026, aunque las previsiones apuntan a que la cantidad total de dióxido de carbono liberada a la atmósfera continuará creciendo. Según una nueva evaluación del «Proyecto Global del Carbono 2026», las emisiones de CO2 de origen fósil caerán un 0,4%, hasta situarse en 38.200 millones de toneladas métricas. Sin embargo, el incremento de las emisiones asociadas a la deforestación compensará ese pequeño descenso. Como resultado, se calcula que las emisiones globales de CO2 alcanzarán los 43.300 millones de toneladas métricas, frente a los 42.800 millones registrados en 2025.

«La disminución de las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles es alentadora, pero una reducción impulsada en parte por crisis geopolíticas no constituye una solución climática sostenible», afirmó el profesor Pierre Friedlingstein, director de la Oficina del Presupuesto Global de Carbono de la Universidad de Exeter, quien dirigió el estudio. «La solución a largo plazo sigue siendo el rápido despliegue de tecnologías de energía limpia. Si bien las energías renovables y los vehículos eléctricos compensan cada vez más el aumento de la demanda energética, se necesita una mayor aceleración para que las emisiones globales alcancen su punto máximo y comiencen a disminuir de forma sostenida».

Disminución de las emisiones de combustibles fósiles

El proyecto, desarrollado por un grupo internacional formado por más de 140 investigadores del Global Carbon Project, calcula que las emisiones procedentes de los combustibles fósiles se situarán en 38.200 millones de toneladas de CO₂ en 2026, frente a los 38.400 millones registrados el año anterior. Esta reducción global del 0,4% se deberá, sobre todo, al descenso del 1,9% de las emisiones relacionadas con el petróleo. Por su parte, las procedentes del gas fósil también disminuirán, aunque de forma más moderada, un 0,3 %. En cambio, las emisiones vinculadas al carbón mantendrán su tendencia al alza, con un incremento estimado del 0,6%.

Sin embargo, Glen Peters, profesor investigador del Centro CICERO para la Investigación Climática Internacional, advierte de que «una disminución de las emisiones en un año no constituye un pico a menos que esté impulsada por un cambio estructural. El despliegue acelerado de energía solar, eólica, baterías y vehículos eléctricos está reduciendo las emisiones en decenas de países y frenando su crecimiento en muchos más, pero estos cambios no son suficientes para garantizar un pico en las emisiones globales».

Energías limpias

La energía solar y la eólica están contribuyendo a contener las emisiones, pese al crecimiento de la demanda energética. En este contexto, se calcula que la producción de electricidad solar y eólica podría evitar la emisión de 4.600 millones de toneladas métricas de CO2 en 2026. Esta cifra supera los 4.100 millones de toneladas de 2025 y contrasta con los apenas 280 millones registrados en 2010.

China desempeña un papel muy importante en este proceso. Aunque concentra alrededor del 32% de las emisiones mundiales procedentes de los combustibles fósiles, también representa el 50% de las emisiones que se evitan en todo el mundo gracias a las energías renovables y los vehículos eléctricos. Las previsiones apuntan a que sus emisiones disminuirán un 0,9% en 2026, impulsadas por un menor consumo de petróleo y el crecimiento de la energía eléctrica. Aun así, se espera que las emisiones vinculadas al carbón aumenten ligeramente, un 0,3%. Además, China ocupa el primer puesto mundial en absorción de carbono mediante la reforestación y la creación de nuevas masas forestales.

«Las tecnologías limpias están marcando una verdadera diferencia en la reducción de las emisiones globales. La energía solar, la eólica y los vehículos eléctricos se están expandiendo rápidamente, liderados por China. Países de todos los continentes están disminuyendo sus emisiones al tiempo que impulsan sus economías. Una mayor aceleración podría cambiar el rumbo de las emisiones globales en pocos años», afirma la profesora Corinne Le Quéré, catedrática de investigación de la Royal Society en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de East Anglia, según recoge Scitech Daily.

Según otro estudio publicado en Nature Climate Change, si su expansión mantiene el ritmo actual, la energía solar y la eólica podrían evitar entre el 64 y el 79 % del aumento de emisiones asociado al aumento de la demanda energética hasta 2028.

Estados Unidos, la Unión Europea e India

En Estados Unidos y la Unión Europea, las emisiones procedentes de los combustibles fósiles registrarán descensos del 1,3 % y el 1,5 %, respectivamente. En Estados Unidos, la reducción estará impulsada principalmente por el descenso en el suro del del carbón. En la UE, en cambio, el principal retroceso corresponderá al petróleo, con 22 millones de toneladas menos, seguido del carbón, cuyas emisiones caerán en otros 14 millones de toneladas. India seguirá una trayectoria diferente, con un incremento previsto del 4,4%, por encima del crecimiento medio anual del 3,5% registrado durante la última década.

La investigación también recoge que 40 países han conseguido reducir de manera significativa sus emisiones de origen fósil entre 2016 y 2025, al mismo tiempo que aumentaban su producto interior bruto (PIB). Este resultado refleja que el crecimiento económico puede ir acompañado de una disminución de las emisiones.