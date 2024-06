La ciencia confirma cual es la temperatura corporal correcta y no es la que todos pensábamos

La temperatura corporal correcta que todos esperábamos no es la que la ciencia confirma, el cuerpo humano para estar sano debe estar en ella. Los cambios de temperatura como los que hemos vivido nos han sumergido en la era del termómetro.

Los resfriados, pero, sobre todo, la temida fiebre, es lo que nos ha acompañado en unas jornadas en las que el termómetro va con nosotros. A partir de ahora quizás debamos tener en cuenta que hay una cifra para todo, hemos estado mucho tiempo equivocados.

La temperatura corporal correcta

Empiezan a saltar las alertas cuando empezamos a notar esos escalofríos que van acompañados de algo más. De una sensación de calor o de frío que nos invitan a poner el termómetro. Especialmente entre los más pequeños, toca estar preparados para afrontar un cambio que debe ser fundamental.

Una situación de inestabilidad que está muy presente y que nos hace quedarnos en casa o quizás pedir un segundo consejo médico. La realidad es que es una manera del cuerpo humano de mandarnos esas señales que estamos deseando encontrar para saber que todo funciona correctamente.

El médico alemán Carl Reinhold August Wunderlich a mediados del siglo XIX es el que fijo el actual límite, que quizás nada tiene que ver con el actual. Debemos tener en cuenta que hoy en día todo ha cambiado mucho, las temperaturas del propio planeta han aumentado hasta límites insospechados en aquellos tiempos.

Podemos llegar fácilmente a una temperatura exterior de más de 45º y eso quiere decir que tendremos que adaptar también nuestro cuerpo a ella. La temperatura que pensábamos que sería normal, quizás no lo es, sino que simplemente ha tenido que ser rectificada por los expertos.

Antes de que cunda el pánico y caigan todas las reglas que pensábamos que eran estables. Debemos tener en cuenta que la temperatura corporal alta se nota y depende también del estado de cada persona. Es una señal más que nos manda el cuerpo y que jamás podemos pasar por alto.

Antes de que vayas en estampida en busca de un médico o de un nuevo termómetro debes tener en cuenta las nuevas pautas que se han implementado. Los tiempos cambian y también la temperatura que se considera normal del cuerpo. Un referente que debemos tener en cuenta.

La ciencia no se pone de acuerdo

El coronavirus es la última gran pandemia que dejó sobre la mesa una enfermedad que podría afectarte o no. Algunos nunca la han pasado y otros han tenido varias recaídas con una enfermedad que iba acompañada de una temperatura corporal alta. Uno o dos días de fiebre, quizás más dependiendo de la persona.

Hoy en día se considera que entre los 36 y los 37, sin fijar un número exacto se calcula que la temperatura es normal. Teniendo en cuenta que hay varios lugares desde donde se puede obtener esta cifra, por lo que estaremos muy pendientes de estos datos que debemos tener en cuenta.

Al final del recorrido lo que también influye es que estemos bien o no. La realidad es que la fiebre tampoco afecta de la misma forma a todo el mundo. Por lo que nos hace estar pendientes de cualquier síntoma más o señal que pueda ayudar al médico a saber qué le está pasando a nuestro cuerpo y que quizás no conocíamos.

Llega este cambio para poner sobre la mesa que nada es fijo o estable, depende de cada persona, pero también de la situación de esta. La edad o los cambios a los que se ha visto sometida recientemente, si ha estado haciendo deporte o en casa tapado con varias mantas, evidentemente influye en la temperatura.

Ante una fiebre alta se recomienda bañarse en agua fría o poner paños fríos para bajar la temperatura. También se debe consultar a un especialista si es muy alta, ya que se pueden tener consecuencias de salud que pueden ser graves. Desde la calma de comprobar previamente la temperatura y de asegurarse que es una urgencia.

El cuerpo humano suele estar sometido a una serie de elementos que son claves y que quizás no conocíamos. Esta fiebre es indispensable para luchar contra determinados elementos que nos afectan, las infecciones y determinados virus. Se recurre al aumento de temperatura como defensa del cuerpo.

Si la temperatura sobrepasa unos límites, se debe acudir al médico y medicar para poder afrontar esa fiebre que puede provocar molestias que afectan de lleno a la persona. Eso sí, siempre y cuando sea grave o dure varios días, algo que no sería habitual. Uno o dos días de fiebre no tiene por qué ser un problema, sino todo lo contrario. Es algo habitual en determinadas enfermedades que quizás no conocíamos. Así que ahora ya tienes un referente de temperatura corporal.