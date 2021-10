El kiri es un árbol originario de China. Se introdujo en Europa a mediados del siglo XVII. Se lo considera un auxiliar muy importante contra el calentamiento global y la contaminación, porque absorbe diez veces más anhídrido carbónico que cualquier especie.

Esta contribución a la ecología es una de sus principales virtudes. Pero no es la única. Sus características hacen que sea un árbol beneficioso en múltiples sentidos.

Descripción del kiri

Árbol de buen porte, puede llegar a medir más de 25 metros de altura. Su copa es frondosa y con forma de sombrilla, por lo que es bueno para dar sombra. Tiene hojas de gran tamaño, algunas alcanzan los 40 cm de ancho.

Cuando el kiri florece, se cubre totalmente con sus flores lilas, que son inflorescencias cónicas. Es un árbol de raíces muy profundas, que tiene buen arraigo. Esta profundidad evita la erosión del suelo.

¿Para qué se usa el kiri?

Una de las características destacadas por las que el kiri se usa mucho, es su rápido crecimiento. Por esta razón y por su frondosidad se lo planta en jardines y parques. En poco tiempo, el kiri crece y sus enormes hojas y flores lilas embellecen el entorno.

La madera de kiri se considera muy buena y se emplea para artículos muy diversos. Se fabrican instrumentos musicales, muebles, accesorios de vehículos y todo tipo de artesanías.

Condiciones para el cultivo del kiri

El kiri no requiere suelos fértiles, razón por la cual puede sembrarse en cualquier terreno. Necesita poco cuidado y se adapta a la escasez de agua. Es un árbol casi perfecto y poco exigente.

Una condición imprescindible para que el kiri crezca bien es la luz. Especialmente durante la siembra, germinación y crecimiento en los primeros meses, tiene que estar expuesto a buena iluminación. Al cultivar kiri se debe tener la precaución de que no crezca a la sombra de otros árboles, porque moriría.

Es necesario podarlo, y esta tarea se realiza cuando las flores envejecen. Con la poda se le va dando forma a la copa, de modo de que luzca de acuerdo al proyecto del cultivador.

¿Qué clima necesita el kiri?

Durante los primeros años de vida, el kiri necesita clima templado. Cuando joven, no soporta fríos muy intensos. Pero a partir de los tres o cuatro años se vuelve muy resistente y tolera bien temperaturas que se encuentran en el intervalo entre los -20º C y los 45º C.

El kiri es un árbol muy provechoso para el hombre. Es muy noble y si sufre algún daño por incendios o sequías se regenera rápidamente.